Come stanno a 6 mesi i bambini nati da madri con Covid durante la gravidanza

Secondo i risultati ottenuti da un nuovo studio, sviluppato dall’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital di Chicago e della Northwestern Medicine, i bambini nati da madri affette da Covid durante la gravidanza a 6 mesi dal parto non risultano essere influenzati dall’esposizione prenatale.

La ricerca scientifica, pubblicata sul Journal of Perinatal Medicine, riporta dunque gli esiti sui neonati esaminati nel più lungo follow-up sviluppato fino ad oggi sugli effetti dell’esposizione prenatale al virus.

Il team di ricercatori provenienti dall’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, ha esaminato 33 donne affette da Covid durante la gestazione e i loro bambini. Del campione analizzato:

Lo studio ha seguito i bambini nati tra aprile e luglio del 2020, ovvero prima che fossero disponibili i vaccini Covid e prima dell’emergere delle diverse varianti. L’autrice senior, la Dott.ssa Malika Shah, neonatologo presso il Lurie Children’s e direttrice medico del Prentice Women’s Hospital Newborn Nursery, ha affermato:

Poiché la pandemia persiste ed emergono varianti, è fondamentale guardare ai risultati a lungo termine. Inoltre, i nostri risultati dovrebbero essere rassicuranti per le donne in gravidanza con Covid-19 preoccupate per come il virus potrebbe influenzare il bambino.