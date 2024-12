Come trasformare il proprio smartphone in un ecografo da usare quando vuoi

Diventare mamma è un viaggio straordinario, fatto di emozioni e curiosità, ma anche di qualche inevitabile preoccupazione. La tecnologia, però, può fare molto per rendere questo percorso più sereno e sicuro.

A questo scopo Inteligea, leader nel settore della diagnostica a distanza, ha introdotto in Italia un mezzo tecnologico rivoluzionario: Pulsenmore. Questo ecografo portatile Inteligea trasforma il tuo smartphone in un dispositivo che puoi usare quando vuoi, dove vuoi, rendendo possibili controlli ecografici super tempestivi.

Cos’è Pulsenmore e come funziona

Pulsenmore è un dispositivo medico progettato per integrarsi perfettamente con il tuo smartphone. Grazie al suo design ergonomico e leggero, è facile da usare e ideale per monitorare il tuo bambino in qualsiasi momento.

Il funzionamento è semplicissimo:

Scarica l’app Pulsenmore sul tuo smartphone e collega il dispositivo. Segui il tutorial interattivo: ti guiderà passo passo nell’effettuare la tua prima ecografia. Carica le scansioni sul cloud Inteligea: una volta completata l’ecografia, le immagini saranno automaticamente disponibili per il medico. Ricevi feedback immediato: i ginecologi Inteligea revisioneranno le immagini e ti forniranno un resoconto dettagliato. Programma una videochiamata: se hai dubbi o vuoi approfondire, potrai parlare con un esperto in tempo reale.

Pulsenmore, infatti, non è semplicemente un ecografo per visionare da sé le ecografie del proprio bambino, ma un sistema integrato che dialoga con medici professionisti, per non lasciare nulla al caso.

Sono due le modalità con cui si possono usare Pulsenmore:

Fai da te : in questa modalità, puoi effettuare l’ecografia autonomamente seguendo le istruzioni dettagliate fornite dall’app, che segue una procedura sicura e standardizzata. Le immagini e i dati raccolti vengono poi caricati sul cloud Inteligea, dove il ginecologo potrà analizzarli attraverso una piattaforma dedicata.

: in questa modalità, puoi effettuare l’ecografia autonomamente seguendo le istruzioni dettagliate fornite dall’app, che segue una procedura sicura e standardizzata. Le immagini e i dati raccolti vengono poi caricati sul cloud Inteligea, dove il ginecologo potrà analizzarli attraverso una piattaforma dedicata. Con la guida di un medico: se desideri un supporto diretto, puoi connetterti in tempo reale con un ginecologo Inteligea. Durante la videochiamata, il medico guiderà il tuo esame ecografico, visualizzando le immagini in diretta e fornendo indicazioni personalizzate.

Questa combinazione di innovazione e assistenza medica è pensata per garantire una diagnosi accurata, migliorando la gestione della gravidanza sia per te, che per il tuo medico.

Inteligea Mom to Be: il servizio che supporta la mamma e la sua famiglia

L’offerta di Inteligea non comprende quindi solo il dispositivo Pulsenmore in comodato d’uso, ma un vero e proprio servizio integrato grazie al programma Inteligea Mom To Be, che include:

Supporto medico 24 ore su 24 : un team di ginecologi, ostetriche e pediatri è sempre disponibile per rispondere alle tue domande.

: un team di ginecologi, ostetriche e pediatri è sempre disponibile per rispondere alle tue domande. Percorso di accompagnamento alla maternità con un’ostetrica dedicata che ti segue dalla gravidanza al post partum.

con un’ostetrica dedicata che ti segue dalla gravidanza al post partum. Monitoraggio continuo : tutti i dati raccolti sono archiviati in un diario clinico digitale, accessibile in qualsiasi momento.

: tutti i dati raccolti sono archiviati in un diario clinico digitale, accessibile in qualsiasi momento. Assistenza pediatrica : il supporto prosegue anche dopo il parto, aiutandoti a gestire i primi anni di vita del tuo bambino.

: il supporto prosegue anche dopo il parto, aiutandoti a gestire i primi anni di vita del tuo bambino. Assistenza medica per la Famiglia Inteligea: il supporto medico può essere esteso a tutta la famiglia.

Con Pulsenmore e Inteligea Mom To Be, hai quindi la serenità di sapere che tutto è sotto controllo, ovunque ti trovi. Non si tratta solo di un mezzo per ecografie fai da te, ma di un vero e proprio servizio di supporto continuativo e professionale.

Perché scegliere Pulsenmore e Inteligea Mom To Be

Pulsenmore offre vantaggi unici rispetto ai metodi tradizionali di monitoraggio della gravidanza. Immagina di non dover più aspettare settimane per il tuo prossimo appuntamento dal ginecologo e di avere la possibilità di effettuare un’ecografia direttamente da casa, ogni volta che lo desideri, con tutta la tranquillità che questo comporta. La sicurezza di sapere che il tuo bambino sta bene è sempre a portata di mano.

Inoltre, grazie alla tecnologia di screening remoto, eventuali segnali di pericolo possono essere rilevati precocemente. Questo permette interventi tempestivi, garantendo sia a te che al tuo bambino una protezione migliore. Non si tratta solo di comodità, ma di un passo avanti nella gestione della gravidanza, che riduce i tempi e gli spostamenti necessari per i controlli di routine.

Con questo sistema si riduce del 63% il tempo dedicato alle visite di controllo, infatti bastano solo 74 secondi per la valutazione dell’ecografia, il che riduce drasticamente lo stress delle future mamme. Puoi concentrarti su ciò che conta davvero, senza perdite di tempo.

Per avere maggiori informazioni prima di sottoscrivere l’abbonamento, si può prenotare una chiamata con uno dei professionisti del team, per scoprire tutti i dettagli sul dispositivo e sul servizio.

Si tratta di un modo nuovo per gestire e affrontare i mesi di gestazione, che sta già rivoluzionando la gravidanza di moltissime donne, che hanno accolto con entusiasmo la possibilità di prepararsi all’arrivo del loro bambino con molte meno ansie e più sicurezza.

Articolo con contenuti sponsorizzati.