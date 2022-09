Cosa fare ad Halloween 2022 con i bambini

A corto di idee per festeggiare la notte più spaventosa dell'anno? Noi vi diamo 5 idee per celebrare Halloween 2022 con i bambini.

Indecisi su cosa fare ad Halloween 2002 con i bambini? Ecco qualche suggerimento!

Halloween nel Paese delle Streghe

Quale migliore luogo per festeggiare Halloween 2022 con i bambini del paese conosciuto come il “Paese delle streghe”? A Triora (Imperia), set di uno dei più grandi processi alle streghe mai avvenuto in Italia, tutto si veste a tema. Le piccole e tortuose vie del borgo ligure sono animate da bancarelle, spettacoli e da una gara per il miglior travestimento.

Per vivere appieno l’atmosfera unica di questo luogo e, perché no, unire al divertimento un po’ di apprendimento, non dimenticate una visita al luogo dove la leggenda narra si incontrassero le streghe – detto la Cabotina – e al Museo Etnografico e della Stregoneria.

In un borgo spaventoso: Halloween Celebration a Ponte del Diavolo

Quella di Borgo a Mozzano è forse la più famosa festa di Halloween in Italia. La Halloween Celebration festeggia i suoi successi ormai da quasi 30 anni: quella del 2022 sarà l’edizione numero 28, e promette di essere spaventosa e appassionante come tutte quelle che l’hanno preceduta, e anche di più.

Questo borgo toscano immerso nella Garfagnana, che sorge vicino al famoso Ponte del Diavolo, della cui costruzione pare si sia incaricato Satana in persona, ogni anno si trasforma per 3 giorni in un vero set dell’orrore. Spettacoli, mercatini, esposizioni: qui troverete tutto quello che serve per festeggiare come si deve la notte più spaventosa dell’anno.

Halloween 2022 in un parco di divertimenti per bambini

Ogni anno, in occasione di Halloween i principali parchi di divertimenti si mascherano per mostrare il loro lato più spaventoso, e questo non fa eccezione. Festeggiare Halloween 2022 con i bambini in un parco divertimenti è un’ottima soluzione per unire al divertimento… altro divertimento!

Non solo i nomi più noti come Gardaland, Leolandia o Mirabilandia si vestono di ragnatele e zucche: anche moltissimi parchi più piccoli e facilmente raggiungibili aprono eccezionalmente le porte, sfoderando un arsenale di giochi, spettacoli pensati non solo per i più grandi e coraggiosi, ma anche per i piccoli.

Halloween 2022 in un castello

La parola Halloween fa venire in mente location spaventose e infestate, proprio come un castello stregato. Ci sono molte possibilità tra cui scegliere, noi vi segnaliamo i Castelli del Ducato, nelle province di Parma e Piacenza.

Nella programmazione dedicata alla notte più magica dell’anno, una menzione speciale merita Acchiappa il Fantasma!, l’evento organizzato proprio per i bambini dal Castello di Varano De’ Melegari.

Sabato 22 e sabato 29 ottobre, i piccoli potranno cercare di stanare Ubertino, il fantasma che abita nella fortezza e da secoli spaventa con le sue urla chi osa entrare. Un evento di Halloween divertente e a misura di bambino che, cosa non da poco in questo periodo dell’anno, si svolge anche in caso di maltempo.

Una festa a tema Halloween in casa

Potrebbe sembrare un’opzione banale dopo quelle che abbiamo visto, ma una festa a tema Halloween per bambini è sempre una scelta vincente, perché i piccoli possono stare in uno spazio a loro misura e divertirsi con giochi e attività.

Dalla competizione per il miglior travestimento a quella di face painting, passando per la mummia di carta igienica e la “zucca bollente” (una versione stregonesca della patata), fino alla decorazione delle zucche, le idee sono infinite.

L’importante è l’allestimento (sì a ragnatele, zucche e pipistrelli) e il menu, in cui ovviamente fa da padrona la zucca ma in cui trovano posto decorazioni e gusti horror.

A corto di idee? Nel nostro speciale dedicato ad Halloween di Roba da Donne trovate ispirazioni per decorazioni, attività e ricette.