Allenamento braccia e spalle in gravidanza, primo trimestre - 2

Scopriamo altri esercizi ideali per mantenere tonificate braccia e spalle in gravidanza, pensati per il primo e secondo trimestre.

Mantenere braccia e spalle toniche e allenate è importante anche in un momento delicato come la gravidanza, e questo video fornisce consigli utili per eseguire esercizi semplicissimi a casa, grazie all’aiuto della fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio.

Per fare questo allenamento vi basteranno un tappetino per esercizi, pesetti da 3 kg o meno, a seconda del vostro livello di energia, e una bottiglia d’acqua per idratarvi.

Prima di cominciare qualunque tipo di attività fisica in gravidanza è di fondamentale importanza avere il via libera dal proprio ginecologo; in ogni caso, gli esercizi devono essere immediatamente interrotti in caso si avvertano stanchezza eccessiva o malesseri di qualunque tipo. Va inoltre tenuta costantemente monitorata la frequenza cardiaca, e bisogna fermarsi se supera il 70% della frequenza cardiaca massima, da calcolare sottraendo la propria età a 220 e moltiplicando poi per 0,7.

Con questa serie di esercizi, pensati per i primi due trimestri di gravidanza, si va a tonificare la parte superiore del corpo, in particolar modo spalle e braccia; gli esercizi possono essere eseguiti in piedi, da sedute o in posizione supina.