Tori Spelling e il Covid: "Il peggio è non riuscire a prendersi cura dei figli"

Tori Spelling ha rivelato sul Instagram il proprio stato d’animo in riferimento alla sua condizione di mamma affetta da Covid e il rapporto con i suoi figli: “Il peggio è non riuscire a prendersi cura dei propri figli”.

Queste le parole che accompagnano un post pubblicato dall’attrice a una settimana dall’aver scoperto la diagnosi di Covid.

Dopo 8 giorni dalla diagnosi di Covid, l’ex attrice di Berverly Hills 902010, Tori Spelling si sente ancora in difficoltà nel prendersi cura dei propri bambini.

L’attrice californiana ha aggiornato i fan sulla sua salute in una foto pubblicata su Instagram che reca la didascalia:

Anche se ancora gli effetti del virus da Covid-19 sono presenti, Tori Spelling ha dedicato un po’ di tempo ai suoi follower ringraziandoli. In modo particolare, l’attrice ha voluto ringraziare la sua famiglia di podcast iHeartRadio e 90210MG per aver inviato alla sua famiglia affetta, anch’essa da Covid, un pasto necessario dal suo ristorante preferito.

La rivelazione della diagnosi positiva da Covid è stata resa pubblica dalla stessa Spelling venerdì scorso attraverso la pubblicazione di un lungo post sulla sua pagina Instagram. Nel post si legge:

Tori Spelling è mamma di 5 bambini avuti dall’unione con il marito Dean McDermott: Liam, 14 anni, Stella, 13, Hattie, 10, Finn, 9 e Beau, 4. Nel post pubblicato, l’attrice ha espresso il suo pensiero sull’essere mamma fino in fondo, anche quando si è affetti da qualche patologia o, come nel suo caso, si ha il Covid:

Molte volte, mi ritrovo a provare a fare tutto da solo. È davvero difficile per me perché sono decisamente cresciuta in una famiglia in cui abbiamo avuto molto supporto da chiunque e ovunque.

Sono cresciuta con una tata a tempo pieno, quindi ero sempre quella ragazza che diceva: “Quando avrò dei bambini, farò tutto da sola.” Quindi faccio ancora tutto, ma ci sto ancora lavorando. Va bene chiedere aiuto.