Riniti e allergie stagionali nei bambini: i consigli degli esperti

L’arrivo della primavera, con le temperature che si alzano e le prime fioriture, va di pari passo con l’aumento della rinite allergica e delle allergie stagionali anche nei bambini.

Secondo gli esperti della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP) le terapie naturali possono essere efficaci tanto quanto le terapie farmacologiche.

Infatti, secondo quanto riportato dal Convegno degli allergologi pediatri, i nutraceutici in combinazione con le terapie tradizionali, potrebbero rivelarsi efficaci nel tenere sotto controllo le allergie, in particolare la rinite allergica.

Quest’ultima colpisce le prime vie aeree, stiamo parlando di gola e naso, ma talvolta anche gli occhi.

I sintomi sono molto simili a quelli di un comune raffreddore, ossia lacrimazione, prurito al naso e agli occhi, starnuti, congestione delle mucose nasali, fino a difficoltà respiratorie.

A riguardo il presidente SIAIP e direttore della Clinica pediatrica della Università di Pavia-Policlinico San Matteo, Gianluigi Marseglia, ha dichiarato:

Si tratta di antistaminici naturali dall’attività terapeutica simile ai farmaci, ma senza particolari effetti collaterali, come per esempio la sonnolenza, e che possono essere usati in maniera integrata nella cura di malattie come la rinite allergica, permettendo un risparmio di farmaci standard come gli steroidi nasali e gli antistaminici.