Delia Duran torna a parlare del figlio desiderato e che non arriva

La modella venezuelana da anni desidera diventare mamma insieme al compagno, l'ex attore di Centovetrine Alex Belli. "Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale".

Delia Duran e Alex Belli, fidanzati ormai da quattro anni, da tempo desiderano avere un bambino insieme. La coppia formata dalla modella venezuelana e dall’ex attore di Centovetrine è molto affiata e, nonostante gli alti e bassi, è sempre rimasta unita. Anche quando al GFVip 6 un flirt dell’uomo con Soleil Sorge aveva fatto traballare gli equilibri. La loro priorità, oggi, è creare una famiglia, ma stanno avendo alcune difficoltà.

In un’intervista al settimanale Nuovo Duran ha infatti dichiarato:

Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo.

Per ora, quindi, i due non avrebbero intenzione di ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita, ma non è da escludere che, in futuro, potranno farne ricorso. Alcune settimane prima, inoltre, la modella aveva confessato che il ginecologo le aveva consigliato di non avere rapporti sessuali giornalieri, in quanto non aiuterebbero il concepimento.

Alex Belli e Delia Duran sono molto intenzionati a diventare genitori: solo dopo si concentreranno sul matrimonio, che per loro può aspettare. Prima delle nozze, infatti, i due vogliono avere un figlio e poi la donna deve ancora ufficializzare il divorzio dall’ex compagno, l’imprenditore Marco Nerozzi.

Già formalizzata è, invece, la separazione tra l’attore e l’ex moglie, la modella Katarina Raniakova. I due sono stati legati dal 2013 al 2017.