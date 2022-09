Bonus nido 2022: risorse esaurite. Ma si può ancora fare domanda

Le risorse stanziate per il bonus nido nel 2022 sono state interamente prenotate e sono, quindi, esaurite. Le ultime domande inviate all’Inps sono state comunque protocollate con riserva e sono in stand by, a più di tre mesi dalla fine dell’anno corrente. Se, una volta giunti al termine del 2022, saranno ancora disponibili altre somme di denaro, sarà comunicata l’eventuale possibilità di beneficiare del bonus fino a 3.000 euro per il pagamento delle rette dell’asilo nido.

Lo ha comunicato la pagina ufficiale dell’Inps su Facebook, spiegando in un commento sotto questo post:

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.

Fino al 31 dicembre si può quindi ancora fare domanda, con la possibilità di un accoglimento solo una volta effettuato il pagamento in favore degli ammessi.

Il bonus nido 2022 spetta a tutti, anche a coloro che hanno un Isee elevato, per ciascun figlio (anche adottato o in affidamento) con un’età fino a tre anni, compiuti fra gennaio e agosto 2022. Per richiedere l’agevolazione occorre inviare la domanda in via telematica al portale web dell’Inps, dove si può trovare la domanda precompilata. Sul sito basta selezionare la voce “Bonus nido e supporto domiciliare”, e effettuare l’accesso con SPID o CIE, per poi inserire i propri dati.

