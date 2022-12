Le cause della cianosi nel neonato: cosa fare e quando preoccuparsi

In alcuni casi può essere una condizione normale, in altri richiede l'attenzione immediata del medico: capiamo meglio la cianosi nel neonato.

È classificata in due tipi principali, cianosi periferica e centrale, e indica che potrebbe esserci una diminuzione dell’ossigeno legato ai globuli rossi nel flusso sanguigno. Può suggerire un problema ai polmoni o al cuore, anche se la cianosi periferica può essere una condizione comune e innocua nei bambini molto piccoli.

Le cause della cianosi nel neonato

Come ha spiegato il Dr. Michael Gibson su WikiDoc, un modo strutturato di raggruppare le cause comuni della cianosi nei neonati è usare” l’ABC” che sta per Airway, Breathing, and Circulation, quindi vie aeree, respirazione e circolazione.

La cianosi è di solito causata da anomalie del cuore, dei polmoni o del sangue. In condizioni normali, dopo aver ricevuto ossigeno dai polmoni, il sangue rosso (ricco di ossigeno) viene trasmesso dal cuore al resto del corpo. Quando ritorna al cuore, il sangue blu (povero di ossigeno) viene spedito ai polmoni per “ricaricarsi” di ossigeno.

Le anomalie nei polmoni possono impedire all’ossigeno di entrare nel sangue, il che può portare alla cianosi. Alcuni esempi di anomalie polmonari che possono portare alla cianosi includono:

eventi che limitano la quantità di ossigeno (inalazione di fumo da incendi domestici, avvelenamento da monossido di carbonio, ecc.);

un blocco nelle vie aeree che limita la quantità di ossigeno che entra nei polmoni (soffocamento a causa di un corpo estraneo, ad esempio);

malattia polmonare primaria (asma, polmonite, bronchiolite, ecc.);

anomalie nel sangue, che possono diminuire la sua capacità di assorbire l’ossigeno;

anomalie cardiache.

La cianosi periferica

Come spiega l’Università della British Columbia nell’approfondimento “Approach to neonatal cyanosis”, la cianosi periferica comporta uno scolorimento bluastro della pelle ma senza il coinvolgimento delle mucose e della lingua.

In questo caso,

l’aumento dell’estrazione di ossigeno dovuto al movimento lento attraverso i capillari porta ad un aumento del sangue deossigenato sul lato venoso. L’instabilità vasomotoria e la vasocostrizione causata dal freddo, dalla bassa gittata cardiaca e dalla policitemia possono causare questo lento movimento attraverso i capillari.

La cianosi periferica è spesso normale nei neonati, specialmente quando solo le estremità sono colpite (acrochinosi) a causa della vasocostrizione a causa dell’ipotermia transitoria; tuttavia, è importante escludere gravi cause di cianosi periferica, come la sepsi.

I sintomi della cianosi nel neonato

Il sintomo principale della cianosi sono le labbra bluastre e le mucose e/o le mani e i piedi scure. I pazienti possono avere difficoltà respiratorie. A un esame più approfondito, i sintomi possono includere letargia, iniezione congiuntivale, caratteristiche dello shock e tachipnea.

Cosa fare e quando preoccuparsi

I genitori di solito possono essere in grado di riconoscere la cianosi nel neonato, ma non è sempre facile, soprattuto nel caso di bambini con carnagione più scura.

Il modo migliore è guardare i letti ungueali, le labbra e la lingua, e confrontarli con qualcuno con una carnagione simile. Di solito un genitore o un fratello è un buon confronto.

Se sospettate una cianosi, la prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico. La seconda è esaminare accuratamente il bambino: se la cianosi si trova solo sulle mani, sui piedi e sull’area intorno alle labbra potrebbe trattarsi di acrochinosi, una condizione che può essere normale nei bambini, ma che è importante segnalare al medico.

Ne caso la cianosi sia sulle labbra, sulla lingua, sulla testa o sul busto potrebbe trattarsi di cianosi centrale, e deve essere prontamente valutata da un medico.

La maggior parte della cianosi nei neonati e nei bambini è il risultato di “acrochinosi” e non ha bisogno di trattamento. Se c’è un problema a livello di polmone o cuore, la cianosi scomparirà quando verrà trattata di base dal punto di vista medico che chirurgico la condizione che ne è alla causa.