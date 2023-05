Test del portatore prima della gravidanza: a cosa serve e come si effettua

Conoscere preventivamente la possibilità che un bambino nasca con una malattia autosomica recessiva; ecco lo scopo del test del portatore. Scopriamo come funziona, quando e come farlo.

Questo è quello che evidenzia la Società Italiana di Genetica Umana (SIGU), sottolineando come i disordini recessivi siano responsabili di circa il 10% dei ricoveri pediatrici e del 20% della mortalità infantile.

A oggi il rischio di concepire un bambino affetto da una malattia genetica recessiva è dell’1-2%, motivo per cui può rivelarsi utile accedere a quei test di screening che consentano di individuare quando uno o entrambi i genitori possono trasmettere la patologia al proprio bambino anche senza manifestarne i sintomi tipici in quanto non si ha la malattia in sé, ma si è solamente portatori dell’alterazione genetica. Il test del portatore serve proprio a questo.

A cosa serve il test del portatore?

Per comprendere cos’è il test del portatore e a cosa serve è necessario ricordare, per sommi capi, come avviene la trasmissione genetica. Come ricorda il Center for Disease Control and Prevention (CDC), ogni bambino eredita due copie di ciascun gene, una da ogni genitore. Nelle condizioni autosomiche recessive, come anticipato, la malattia si sviluppa solamente in presenza di due geni alterati; questo significa che perché un bambino nasca con questa patologia è necessario che entrambi i genitori siano portatori di quell’alterazione.

La particolarità della situazione è che l’essere portatore sano di un’anomalia genetica significa che non si ha la malattia e, quindi, neanche i sintomi tipici; per questo motivo in assenza di un test di screening specifico o fino a che non si decide di pianificare una gravidanza, si può vivere senza sapere di avere questa potenziale capacità di trasmissione di una malattia.

Parliamo di potenzialità in quanto vi è una probabilità che il bambino nasca con la malattia (potrebbe infatti ricevere la copia sana e non alterata del gene). Se entrambi i genitori fossero portatori di un gene recessivo, la probabilità che il bambino riceva la copia alterata da entrambi i genitori è del 25%; se solo un genitore fosse portatore sano vi è un 50% di possibilità che anche il bambino sia un portatore di quell’anomalia.

Il test del portatore, quindi, secondo la definizione data dall’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), è il test genetico con il quale determinare se si è portatori di un gene per una (o più) malattie genetiche. Può essere fatto in qualsiasi momento e se eseguito prima della gravidanza ha lo scopo di facilitare la scelta riproduttiva.

Oltre al test del portatore esiste anche una versione estesa (screening esteso del portatore) che oltre alle condizioni genetiche recessive permette di identificare anche quelle X-linked.

Test del portatore: come si effettua

Lo svolgimento del test del portatore è molto semplice e avviene tramite il prelievo di un campione di saliva o di sangue (o di tessuto dell’interno della guancia) dal quale viene estratto il DNA per essere analizzato da un laboratorio, che nell’arco di un paio di settimane restituisce il risultato.

Per sottoporsi a questo screening non è necessario essere a digiuno o seguire particolari preparazioni. Solitamente viene eseguito prima dal partner che ha più probabilità di essere un portatore (come nei casi di storia familiare per una condizione autosomica recessiva o problemi di poliabortività) e in caso di esito positivo viene condotto anche sull’altro partner.

Attualmente il test del portatore è disponibile per l’indagine sulle seguenti malattie:

fibrosi cistica ;

; sindrome dell’X fragile;

anemia falciforme ;

; Malattia di Tay-Sachs.

L’American College of Medical Genetics (ACMG) raccomanda di eseguire questo test di screening anche per l’atrofia muscolare spinale (SMA).

Il test del portatore può essere di due tipi: mirato o esteso. Nel primo caso viene eseguito per la ricerca di alterazioni per specifici geni in base alla propria etnia e storia familiare. Nella versione estesa, invece, generalmente vengono utilizzati dei pannelli genetici che permettono di analizzare contemporaneamente più geni.

I test più recenti, come indicato dal portale WebMD, consentono di individuare geni anomali per più di 400 disturbi. La scelta dei geni da analizzare tiene conto sia della conoscenza di quella condizione che dalle terapie esistenti per migliorare la qualità della vita della persona affetta. Questo perché in molti casi la diagnosi tempestiva consente un precoce intervento terapeutico teso a ridurre o a gestire l’impatto di quella malattia.

I risultati e le conseguenze

Il test del portatore può restituire un risultato negativo o positivo. Nel primo caso significa che non vi è mutazione nel gene e, quindi, non vi è necessità di sottoporsi a ulteriori controlli. Se invece il test è positivo significa che si è portatori di quell’alterazione e, dopo aver verificato la situazione dell’altro partner, si ha una maggiore consapevolezza di quali sono i rischi di un eventuale concepimento.

Inoltre, per quanto minimi, vanno considerati i limiti di questo tipo di test che può portare a dei falsi negativi o dei falsi positivi così come può capitare che per alcune condizioni sia preferibile effettuare un ulteriore approfondimento genetico (come l’analisi del numero delle copie, CNVs) che consentono di migliorare la resa diagnostica.

Quanto costa e dove si effettua

Il costo del test del portatore è molto variabile e può andare dai 200€ ai 700€ in base al laboratorio e alle tecniche eseguite. In alcuni casi – come per chi ha una storia di familiarità per la fibrosi cistica – il Servizio Sanitario Nazionale riconosce l’accesso al test del portatore in convenzione, tanto che può essere eseguito gratuitamente o pagando solamente il ticket (in base alle disposizioni regionali).

Il test viene effettuato presso laboratori specializzati, ed è fondamentale ricordare come prima di eseguire il test sia essenziale il ricorso a una consulenza genetica di un medico professionista. La scelta delle anomalie genetiche da individuare, infatti, deve basarsi su criteri clinici ed elementi che ne giustifichino la scelta.

Allo stesso tempo è indispensabile che, in presenza di un test con esito positivo, si riceva l’assistenza adeguata per comprendere la situazione e valutare le opzioni di scelta verso cui orientarsi.