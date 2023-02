FT4 in gravidanza: l’importanza di controllare l'ormone della tiroide

La tiroxina (T4) è l’ormone prodotto fisiologicamente dalla tiroide. Il dosaggio tramite prelievo venoso della sua forma libera (FT4) e del TSH (l’ormone che stimola la tiroide) permette di verificare lo stato di funzionalità della tiroide e di escluderne alterazioni patologiche (ipotiroidismo o ipertiroidismo). Durante la gravidanza aumenta il fabbisogno di ormoni tiroidei ed è pertanto necessario verificare che non ci siamo alterazioni funzionali anche minime che vengono slatentizzate in caso di aumentato fabbisogno, come avviene ad esempio nelle forme subcliniche di patologia.

Per comprendere l’importanza dell’esame dell’FT4 è importante porre l’attenzione sulle disfunzioni tiroidee, spiegando perché è importante riconoscerle, prima e durante la gravidanza.

La tiroide è un organo prezioso per la modulazione ed il mantenimento di tantissime funzioni, non ultime quelle legate alla riproduzione.

Il malfunzionamento di questo organo (sia in aumento, ipertiroidismo, sia in riduzione, ipotiroidismo), e tra i più comuni ricordiamo l’affaticamento, un ciclo mestruale non regolare e la secchezza della pelle.

In particolare, durante la gravidanza le alterazioni della tiroide possono provocare problemi al corretto sviluppo del feto ed influenzare negativamente il suo corretto sviluppo neuro-cognitivo con l’insorgenza di alterazioni dell’apprendimento di vario grado che possono manifestarsi alla nascita o successivamente nelle varie fasi di crescita.

Per tutti questi motivi è fondamentale verificare la funzionalità della tiroide tramite il dosaggio dell’FT4 ed arrivare alla diagnosi corretta in tempi rapidi ed in una fase precoce prima che si instaurino le alterazioni. La corretta diagnosi infatti, permette di attuare la tempestiva e corretta terapia del caso senza sequele per il feto e la madre.

FT4: cos’è?

Lo abbiamo accennato ma è ora necessario affrontare questo aspetto. La tiroxina (T4) è il principale ormone prodotto dalla tiroide, nel plasma è legato a delle proteine che ne riducono l’attività e per questo è importante dosare la sua forma funzionalmente attiva e quindi non legata alle proteine (Free Thyroxine, FT4).

In gravidanza l’analisi dell’FT4, ovvero della parte libera (la più attendibile), permette di ottenere informazioni importanti sulla funzionalità della tiroide.

FT4: gli esami

Per valutare l’FT4 in gravidanza si effettua un prelievo di sangue venoso direttamente dal braccio della mamma. Nei primi giorni di vita del bambino viene effettuato per legge il test di screening per escludere l’ipotiroidismo congenito. Lo screening viene eseguito tramite dosaggio del TSH da gocce di sangue prelevate dal tallone del bambino. La valutazione dell’FT4 viene effettuata successivamente su prelievo venoso nei casi in cui si rilevano valori alterati del TSH allo screening.

FT4: i valori standard

In gravidanza i valori di riferimento dell’FT4 variano da 0.7 a 1.8ng/dl.

FT4 in gravidanza

Per la valutazione dei valori dell’FT4 in gravidanza è necessario eseguire altri test (come il dosaggio dell’FT3 o del TSH), in quanto l’FT4 da solo non è un esame diagnostico.

Inoltre gli esami della tiroide fanno riferimento alla condizione specifica del momento in cui sono eseguiti e possono essere condizionati da diversi fattori. Per la valutazione dei dosaggi è necessario far riferimento al medico specialista che inquadra la paziente nel modo corretto oltre che con le analisi con una attenta anamnesi ed un accurato esame obiettivo.

FT4 alto in gravidanza

Nel caso in cui l’FT4 risulti alto durante la gravidanza si sospetta un ipertiroidismo, ovvero una produzione di ormoni della tiroide superiore alla norma.

Gli effetti più frequenti sono l’aumento dei battiti del polso, la perdita di peso e una maggiore sudorazione.

FT4 basso in gravidanza

Per quel che riguarda l’FT4 basso, invece, nel documento della SIGO si legge: “Il rilievo di una FT4 bassa e di un TSH elevato può indirizzare verso una diagnosi di tiroidite cronica autoimmune con ipotiroidismo”.

L’ipotiroidismo, il fenomeno nel quale la tiroide produce meno ormoni di quanto l’organismo ne necessiti, produce stanchezza, aumento di peso e un rallentamento delle funzioni corporee.