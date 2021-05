Yoga e movimento in gravidanza: la web series con MammaCiuffa  

Fitness, esercizio fisico e yoga in gravidanza si possono fare? Se sì, quali sono le attività consigliate e gli esercizi da fare? La miniserie di reels – ideati e realizzati da me, Valentina Paravia alias MammaCiuffa e pubblicati sul canale Instagram di GravidanzaOnLine – rispondono ai tanti dubbi delle future mamme che desiderano praticare l’attività fisica in gravidanza (ovviamente se non sconsigliata dal medico).

Un percorso, costituito da 15 video informativi, con il quale voglio guidare e aiutare le future mamme in gravidanza e nel quale metto a disposizione spiegazioni, consigli ed esercizi (a corpo libero o con gli attrezzi) consentiti e consigliati durante il I, II e III trimestre.

Un appuntamento che si rinnova due volte al mese e che accompagnerà tutte le donne in dolce attesa verso un percorso di benessere per il corpo e la mente. Sono tantissimi infatti i benefici dello yoga prenatale come dimostrato da alcuni studi che hanno evidenziato come aiuti a ridurre il dolore pelvico, migliori le condizioni mentali (stress, depressione, ansia materna, ecc.), le condizioni fisiche (dolore al parto, ecc.) e gli esiti perinatali (come le complicazioni ostetriche).

Ecco il percorso ideato da me, Valentina Paravia, Insegnante di yoga in gravidanza e Personal Trainer.

È bene praticare attività fisica in Gravidanza?

In gravidanza lo sport e lo yoga sono consentiti ma con alcuni accorgimenti.