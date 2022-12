Molte persone stanno per rimanere incinte... Ecco perché

Il periodo delle feste è ormai arrivato e sono in tanti a non vedere l’ora di poter trascorrere queste giornate insieme agli affetti più cari. Non tutti lo sanno, ma dicembre è il mese dell’anno in cui molte persone riescono a rimanere incinte in America, probabilmente anche per l’atmosfera di unione e allegria che si respira in molte case. Questo, inevitabilmente, significa che settembre sarà un mese in cui il numero di nascite registrerà un vero e proprio boom.

Tutto questo è confermato anche dalle statistiche, come messo in evidenza dal giornalista Matt Stiles, grande esperto di dati: secondo le informazioni raccolte presso il National Center for Health Statistics degli Stati Uniti e dall’Amministrazione della sicurezza sociale degli Stati Uniti relative al periodo tra il 1994 e il 2014, negli Stati Uniti sono tante le persone che festeggiano il compleanno nei giorni 9, 12 e 19 settembre.

Come si legge sul sito del giornalista, The Daily Viz, Stiles ha sfruttato la mappa termica per arrivare alla sua conclusione: più scuro è il quadrato, più alto è il numero di persone che festeggiano il compleanno in quella giornata.

Un’ulteriore conferma di come siano tante le donne che approfittano delle vacanze, quindi anche di come si sentano più rilassate in questi momenti, per poter rimanere incinte.

Ben diversa è invece la situazione se analizziamo quali siano le date in cui in USA si partorisce maggiormente. La vigilia di Natale, il giorno di Natale, il primo dell’anno e il 4 luglio sono tutti rappresentati da quadratini chiari sulla mappa dei dati raccolti dal cronista. Questo significa che sono in pochissimi a festeggiare il compleanno in quelle date, con una leggera crescita che riguarda il giorno di Santo Stefano. Non è così difficile indicarne il motivo: difficilmente i medici programmano un cesareo quando è prevista una festa, a meno che non si tratti di un parto non preventivato.

Per quanto riguarda il baby boom di settembre, sarebbe sbagliato almeno in parte pensare che questo abbia a che fare con la magia delle festività natalizie, ma è più che altro legato al maggiore tempo a disposizione che hanno molti americani, che si prendono una pausa dal lavoro durante le festività natalizie. Non è che il vischio sia un afrodisiaco magico, ma fare bambini richiede tempo, ecco spiegato perché questo può essere il periodo più adatto.