Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart futuri genitori per la terza volta. L’annuncio dell’attesa è stato dato dall’attrice e futura mamma: Ilaria sul suo profilo Instagram ha postato un’immagine della copertina del settimanale F, in cui è stata fotografata con il pancione.

La gioia immensa della coppia vip è palese, tanto che i due hanno dichiarato di avere “Tanta tanta gioia!”

La lieta notizia è apparsa, come ormai è consuetudine fare tra i genitori vip, sul profilo social dell’attrice Ilaria Spada e del marito, l’attore Kim Rossi Stuart con tanto di post in cui è evidente il pancione prominente della futura mamma.

Ad accompagnare l’immagine una didascalia carica di amore per il terzo figlio in arrivo:

Condivido con voi un po’ di novità di lavoro….e non solo….come è deducibile dall’immagine in copertina… un indizio: quel gonfiore non è colite ! Tanta tanta gioia !!!!!!