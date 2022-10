Guida alle 8 prestazioni INPS per il sostegno al nucleo familiare

8. Carta Acquisti Ordinaria

Si tratta di una carta di pagamento elettronica che viene concessa ai cittadini che si trovano in una situazione di particolare disagio economico. Su questa tessera ogni bimestre viene caricata una somma che può essere utilizzata per il pagamento delle bollette di gas e luce negli uffici postali, oltre che per effettuare la spesa in una serie di esercizi commerciali convenzionali. Non è possibile utilizzarla per prelevare contanti.