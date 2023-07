Forgotten baby syndrome, come prevenire la sindrome del bambino abbandonato

Quando la cronaca restituisce il caso di un bambino abbandonato in auto si grida al mostro; ma quali sono le cause per cui un genitore si dimentica del suo bambino?

Ciò che qui ci interessa approfondire non sono le responsabilità dei singoli che, inevitabilmente, sono oggetto delle relative indagini, quanto ciò che si nasconde dietro un fenomeno apparentemente inspiegabile. Com’è possibile che un genitore dimentichi il proprio figlio? E tale dimenticanza è sempre un reato? È sempre individuabile una responsabilità dolosa o, piuttosto, colposa?

Il fenomeno non è così semplice da analizzare se lo si vuole comprendere nella sua interezza con l’obiettivo non di trovare colpevoli da mettere alla gogna (senza negare le responsabilità dei soggetti coinvolti) quanto di trovare soluzioni per ridurne l’incidenza. Anche perché solo negli Stati Uniti, come riportato dal British Medical Journal, ogni anno circa 37 bambini muoiono a causa di un colpo di calore per essere stati lasciati incustoditi nell’automobile.

In Italia dal 1998 sono stati 11 (fonte Il Master in giornalismo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM) i casi di Forgotten Baby Syndrome, anche se il numero potrebbe essere maggiore.

Forgotten Baby Syndrome: cos’è?

In questo studio la Forgotten Baby Syndrome (FBS) viene definita come il fenomeno nel quale i bambini vengono “dimenticati” all’interno di un veicolo parcheggiato. Il fenomeno è in crescita e con inevitabili ripercussioni non solo per il genitore coinvolto, ma anche sulla famiglia e sulla società.

A oggi la letteratura scientifica in materia è molto limitata e fino a oggi gli studi si sono concentrati prevalentemente sulle condizioni cliniche responsabili della morte dei bambini dimenticati in auto. Poco, invece, si è indagato sulle circostanze che portano un genitore a dimenticarsi il proprio figlio in auto.

Forgotten Baby Syndrome e amnesia dissociativa

Trattandosi di una condizione legata alla memoria è utile concentrare l’attenzione sulla cosiddetta amnesia dissociativa. Il Manuale MSD la definisce come un tipo di perdita della memoria (amnesia) causata da traumi o stress tali a determinare l’incapacità di ricordare informazioni personali importanti.

Questi vuoti di memoria possono durare anche pochi minuti (se non addirittura anni) e sono caratterizzati da una perdita di memoria che coinvolge informazioni (in quali luoghi si è stati, con chi si è parlato, cosa si è fatto, quali sensazioni si sono vissute) che normalmente compongono la coscienza o la memoria autobiografica del soggetto coinvolto.

Gravidanza Smemorate in gravidanza: il baby brain è normale (e reale) Per anni è stato descritto più come un mito che come un dato di fatto. Ma alcuni studi proverebbero che il deficit di attenzione e di memoria in ...

Le cause e i fattori di rischio

Indagando le cause è possibile individuare un deficit della performance di memoria, solitamente transitorio, e in modo particolare della cosiddetta memoria di lavoro (WM, working memory). Questa memoria è definita come la capacità di gestire e manipolare, in maniera temporanea, le informazioni provenienti dall’ambiente o di recuperarle dalla memoria a lungo termine. È il risultato dell’intreccio tra percezione, memoria a lungo termine e azione.

Da questo dato emerge come sono due le componenti che entrano in gioco: la conoscenza e la valutazione della situazione e le esperienze pregresse. L’efficienza della working memory, infatti, dipende dall’interazione tra le informazioni ambientali e le memorie pregresse.

Al di là delle condizioni patologiche che possono inficiare questa interazione, l’efficienza della working memory può essere condizionata dalla deprivazione e riduzione del sonno o, anche se in misura minore, dall’assunzione di sostanze psicoattive.

Una ricerca condotta nel 2005, prendendo in esame episodi di Forgotten Baby Syndrome accaduti tra il 1995 al 2002, ha mostrato come più di un quarto dei genitori era consapevole di aver lasciato il bambino nell’automobile, mentre la metà se ne era dimenticata. Il 40% degli episodi si è verificato durante la routine quotidiana con genitori che erano convinti di aver lasciato il bambino all’asilo e poi restava in auto nel parcheggio del posto di lavoro.

Le ricerche effettuate per analizzare le circostanze ricorrenti per cui si sono verificati casi di Forgotten Baby Syndrome mostrano come più della metà dei casi è legata a vera e propria dimenticanza, mentre un 28% dei casi indica come i bambini giocavano in veicoli incustoditi.

Come prevenirla?

Come abbiamo visto tra i principali fattori che possono aumentare il rischio di andare incontro a perdite di memoria responsabili della Forgotten Baby Syndrome ci sono prevalentemente lo stress e il dormire poco e male, ma anche una minore interazione con il bambino (che magari si è addormentato) o un cambiamento nel percorso abituale.

Anche considerando la poca conoscenza del fenomeno è difficile comprendere come prevenire la Forgotten Baby Syndrome. Indubbiamente il mantenersi in uno stato psicofisico buono (comprendente un sonno regolare, una buona alimentazione e uno stile di vita corretto) aiuta, così come l’adottare alcune strategie che possano ridurre il rischio di dimenticarsi del bambino. Tra queste può rivelarsi utile il lasciare accessori importanti (borse di lavoro, telefono, chiavi, eccetera) sul sedile accanto al bambino in modo che quando si scende si è obbligati a prenderle e, quindi, rendersi conto della presenza del piccolo.

Senza dimenticare l’obbligo di legge dell’adozione dei dispositivi antiabbandono che, in alcuni casi, devono essere attivati per poter funzionare e risultare efficaci.