Bambino viziato, le dritte della pedagogista per scoraggiare i comportamenti negativi

Ma cosa si intende realmente per “bambino viziato” e come ci si dovrebbe comportare da genitori? Ne parliamo con la Dottoressa Chiara Mancarella, pedagogista clinico.

L’espressione di bambino viziato, se già si cominciava a sentire qualche decennio fa, ai nostri giorni è sempre più diffusa. La Dottoressa Mancarella ci spiega cosa si intende per “bambino viziato”:

A partire da che età si può parlare di bambino viziato?

Tra i 3 e i 4 anni i bambini si trovano nell’età in cui è già presente e si sta consolidando il rispetto delle regole, che vengono impartite prima dalla famiglia (sin da quando i figli sono molto piccoli) e poi vengono continuate a essere assimilate a scuola , fino ai 6 anni. A scuola i bambini imparano, per esempio, il rispetto verso gli altri, verso il proprio materiale e quello degli altri bambini.

Qual è il problema di fondo?

I bambini di oggi hanno e possiedono tanto , troppo. E poiché ricevono ciò che chiedono non riconoscono nemmeno il valore di quello che hanno . La loro è diventata una richiesta continua , ogni loro desiderio viene soddisfatto . Si pensi, per esempio, agli album di figurine; le edicole, posizionate strategicamente vicino alle scuole, vendono ogni genere di gadget per bambini. Pensiamo anche solo ai regali di compleanno o Natale. Si tratta di giochi che hanno un valore limitato : neanche il tempo di giocarci che i bambini si sono già stufati .

In che misura si può parlare di bambini viziati?

Perché è così difficile educare senza viziare? Esistono dei vizi positivi?

Dottoressa, come bisogna comportarsi con un bambino viziato?

Innanzitutto, è bene stabilire delle regole, che siano poche ma chiare e non negoziabili. Spesso un genitore dice un “no” quando non è convinto; e lì scatta il senso di colpa. Bisogna ricordarsi che il “no” deve essere sempre motivato, ma allo stesso tempo non bisogna tornare indietro. Proprio perché il rifiuto è difficile da accettare bisogna motivarlo, con poche regole precise. Per i bambini questo è molto importante.

In secondo luogo, i genitori devono assolutamente imparare a non lasciarsi condizionare dal capriccio dei bambini e a non assecondarlo. I genitori non devono cadere nella trappola del ricatto. Tante volte capita che per fermare la richiesta del bambino un genitore dica: “smettila altrimenti…”. In questo modo stiamo educando il bambino a comportarsi esattamente allo stesso modo, e a riprodurre il comportamento anche nel gruppo dei pari.

Un altro aspetto fondamentale è la linea educativa, che deve essere sempre la stessa. Bisogna far assimilare sempre stesse regole, a casa propria e degli altri. Ricordiamoci infine che i bambini apprendono attraverso l’esempio, e quindi la cosa più importante è che i genitori si comportino come vorrebbero che si comportassero i loro figli.