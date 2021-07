Puerperio, i consigli dell'ostetrica per affrontarlo

Come si calcola la data presunta del parto?

Come affrontare il periodo delicato del puerperio? I consigli dell'ostetrica per far fronte alle 6 settimane successive al parto.

Subito dopo il parto inizia per la donna il periodo del puerperio, quando il corpo della neomamma subisce modificazioni che da un lato vanno a ripristinare in modo graduale le condizioni precedenti la gravidanza e dall’altro determinano a livello del seno la produzione di latte e quindi la possibilità stessa di allattare.

Per chi è alla sua prima esperienza, affrontare il puerperio non è sempre facile, specie senza l’aiuto concreto di specialisti che indicano la strada giusta da seguire. I dubbi su come sia meglio approcciare e portare avanti il puerperio sono normali ed è proprio qui che l’intervento di ostetriche e professioniste è raccomandato.

In questa video intervista, la Dottoressa Paola Prandini, ostetrica presso INANNA Studio di arte Ostetrica a Brescia, spiega come affrontare proprio questa fase delicata che, ricordiamo, inizia con il post parto e si protrae per le prime sei settimane successive la nascita del bambino.

Scopriamo, attraverso le parole dell’ostetrica cosa avviene durante questi giorni dove la mamma subisce dei grandi cambiamenti, non solo a livello fisico ma anche sul piano emotivo e sociale.