"Perché ho condiviso il video di mio figlio che fatica a respirare. Fidatevi del vostro istinto"

L'influencer Brittani Boren Leach ha raccontato la vicenda "terrificante" che ha vissuto, condividendo le immagini di suo figlio che fatica a respirare. Erano stati mandati a casa dal primo ospedale, ma per fortuna la donna ha scelto di richiedere un secondo parere.

Brittani Boren Leach è una mamma di sei figli che spesso condivide su Instagram informazioni e immagini sulla sua vita da genitore. Un video del suo figlio più piccolo che fatica a respirare è diventato virale. Il filmato voleva consigliare a tutte le mamme e a tutti i papà di fidarsi del proprio istinto: Cam, che ha cinque settimane, è stato mandato a casa dall’ospedale nonostante gli fosse stato diagnosticato il virus respiratorio sinciziale (RSV). La donna, molto in ansia, ha deciso però di richiedere una seconda opinione, che ha permesso al bambino di guarire in modo sano e di non peggiorare la sua situazione, successivamente considerata molto grave.

“Cam ha preso il virus, ma il suo respiro la scorsa notte mi ha reso paranoica, quindi l’abbiamo portato a farlo visitare“, ha scritto Boren Leach in una storia. “Positivo a RSV, ma per fortuna torniamo a casa. Prego che migliori e non peggiori. La mia ansia è alle stelle“.

In un’altra storia di aggiornamento, condivisa il giorno successivo, si vedeva il bambino collegato all’ossigeno. La donna ha spiegato che Cam è stato ricoverato in ospedale dopo che lei ha seguito il suo istinto e ha chiesto un secondo parere, notando quanto il piccolo faticasse a respirare a causa del virus respiratorio sinciziale.

“Lo stanno ricoverando in ospedale. Da un lato sono sollevata che ora sia in buone mani e di essermi fidata del mio istinto, dall’altro sono arrabbiata per le cure di ieri“, ha continuato Brittani Boren Leach, aggiungendo:

Fidati del tuo istinto! Mi sono sentita pazza a tornare in un altro pronto soccorso meno di 24 ore dopo che un dottore ci aveva mandato a casa. Ma il nuovo dottore ha detto che Cam era molto malato e che avevo fatto molto bene a riportarlo.

Tutte le storie, che Boren Leach ha condiviso, anche con la speranza di aiutare altri genitori, sono ancora disponibili sul suo profilo Instagram, nella sezione “in evidenza” e con il titolo RSV. Nel feed, invece, è comparso il filmato con cui la donna ha riassunto la “terrificante” vicenda.

“Tornato a casa dopo 4 notti in terapia intensiva neonatale con RSV. Ringraziamo Dio e il nostro prezioso angelo custode per aver portato a casa un ragazzo sano“, si legge a corredo delle immagini.