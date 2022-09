Virus respiratori infantili, come prevenire il VRS con gli anticorpi monoclonali

Non è ancora disponibile il vaccino, ma si possono acquistare le proteine prodotte in laboratorio che imitano la capacità del sistema immunitario di combattere i virus.

In seguito alle regole igieniche e alle misure di distanziamento sociale messe in atto per contrastare la diffusione del Covid, si è verificata una drastica riduzione delle malattie trasmissibili per via aerea. Tra queste, anche il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), principale agente eziologico della bronchiolite, e il virus dell’influenza (entrambi responsabili di epidemie nei mesi invernali) sono praticamente scomparsi durante l’inverno 2020-2021. Ma ad allarmare i medici sarebbe, paradossalmente, la riduzione di queste malattie.

Come riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la percentuale di positività ai test per virus influenzali, nel periodo compreso tra settembre 2021 e gennaio 2022, è calata al 3% rispetto al 17% dell’era pre-Covid-19. Questo è un problema secondo pediatri ed epidemiologi, in quanto la mancata circolazione dei virus respiratori e il conseguente calo dell’immunità specifica nella popolazione hanno incrementato il numero di bambini suscettibili, che avrebbero incontrato questi virus una volta allentate le misure di contenimento del Covid.

Come si legge sul sito della Società italiana di Pediatria (SIP), per quanto riguarda il VRS, a settembre-ottobre 2021 si è assistito ad uno straordinario numero di casi di bronchiolite, che si è abbassato repentinamente a dicembre dello stesso anno. La stagione 2021-2022 non sarebbe stata né più né meno grave di quella precedente, ma si è verificata un’anomalia, ovvero sono aumentati i casi di infezione da VRS tra i bambini di 2-3 anni che non avevano incontrato il virus nel primo anno di vita e che hanno manifestato episodi di polmonite e di bronchite asmatica moderate-gravi.

Si teme quindi per la stagione 2022-2023, dove le misure di contenimento del Covid sono quasi totalmente sparite. Purtroppo non è ancora disponibile un vaccino per il VRS, ma sono in commercio anticorpi monoclonali per la prevenzione dell’infezione, rivolti ai bambini a maggior rischio di forme gravi, come i piccoli prematuri. Si tratta di proteine prodotte in laboratorio, che imitano la capacità del sistema immunitario di combattere i virus.