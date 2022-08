Il "nesting party" di questa mamma per sua figlia incinta è diventato virale su Facebook

Tany Ebony ha organizzato una festa per sua figlia incinta. Amici e familiari si sono riuniti per aiutare a preparare tutto l'occorente pratico che servirà ai futuri neo-genitori e al bambino.

La gravidanza è un periodo molto intenso e prepararsi a diventare genitore, magari anche per la prima volta, può essere una sfida altrettanto ardua. Tante sono, infatti, le emozioni che si affrontano in quei nove mesi e sicuramente, fra queste, molte sono le preoccupazioni che frullano in testa alle persone.

Una donna di nome Tany Ebony ha avuto un’idea geniale per fare affrontare al meglio questo avvenimento alla figlia incinta: ha organizzato una festa in cui amici e familiari si sono riuniti, per aiutare a preparare tutto l’occorrente pratico che servirà ai futuri neo-genitori e al bambino. La donna ha poi condiviso le immagini del cosiddetto nesting party (tradotto: festa della nidificazione) su Facebook. Il suo post è diventato immediatamente virale:

“Possiamo normalizzare i nesting party come i gender reveal e i baby shower?“, ha scritto Tany Ebony sul social network, dove ha raccontato:

Oggi abbiamo organizzato un “nesting party” per mia figlia. Il villaggio si è riunito, le persone hanno lavato e piegato i vestiti per il bambino, imbastendo anche un’infermeria. Biberon sterilizzati, pompa, ciucci, ecc… Abbiamo preparato alcuni pasti che poi abbiamo congelato e fatto l’inventario di casa. Ho creato dei pannolini sanitari per la cura post partum e abbiamo messo insieme tutto il necessario per il bambino.

Le foto della festa hanno mostrato una comunità riunita ad aiutare i futuri genitori ad essere pronti, soprattutto dal punto di vista pratico, per accogliere una nuova vita. Ebony ha concluso: