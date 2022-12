Molly Bernard: "Sono rimasta incinta facendo sesso con mia moglie. È divertente ma anche vero"

L'attrice 34enne, star di Younger, ha deciso di rivolgersi a un medico subito dopo il suo matrimonio, celebrato a settembre 2021 per ricevere consigli su come avere una gravidanza: il metodo si è rivelato efficace.

Molly Bernard ha annunciato a inizio novembre 2022 che avrà il suo primo figlio dalla moglie Hannah Lieberman e non ha nascosto quanto sia stata felice non appena ha scoperto di essere incinta.

A distanza di qualche settimana, l’attrice ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare come questa gravidanza sia arrivata, sottolineando quanto sia rimasta stupita lei in prima persona per le modalità. La coppia, infatti, è riuscita a concepire attraverso un metodo che può essere definito “inseminazione domestica“.

“Per un caso molto fortunato il medico che mi segue da dieci anni è una donna queer – sono state le sue parole in un’intervista a People Tuesday-. Per questo mi sono rivolta a lei e le ho chiesto: ‘In che modo io e Hannah potremmo provare ad avere un bambino?’. Lei mi ha risposto: ‘Onestamente penso che qualunque cosa tu e Hannah decidiate dovreste prendere un po’ di sperma e a quel punto fare sesso a casa, come fanno la maggior parte delle persone. Ti consiglierei prima di vedere se questo metodo funziona prima di pensare a tecniche di fertilità perché questo sistema potrebbe rivelarsi davvero efficace”.

Dopo avere sposato Hannah a settembre 2022, Molly Bernard ha deciso di rivolgersi a un medico specializzato in fertilità per capire se lei potesse avere un figlio. Nel momento in cui è arrivato il via libera, la coppia ha deciso di sfruttare un sistema specializzato in inseminazione domestica che consente alle persone di rimanere incinte in un contesto non clinico.

E ben presto il loro desiderio si è esaudito: “Ho scoperto Mosie Baby un giorno su Instagram e ne ho parlato con Hannah. Sembrava davvero interessante, quindi abbiamo fatto le nostre ricerche e l’abbiamo ordinato – ha spiegato la 34enne -. Avevo appena finito di girare un film a Los Angeles e stavo ovulando, per questo io e Hannah volevamo approfittarne e tentare già quel mese. Siamo riuscite a fare sesso in casa e mia moglie mi ha inseminato. Ha funzionato tutto miracolosamente”.

La star di Younger ha poi proseguito il suo racconto: “Quando le persone mi chiedono come io sia rimasta incinta dico: ‘Hannah e io abbiamo fatto sesso senza preservativo una volta e io sono rimasta incinta. Questo è divertente, ma è anche parzialmente vero. Sappiamo che questa non è la norma, molte coppie si trovano a dover affrontare problemi di fertilità. Queer o etero non importa, Noi ci sentiamo fortunate perché questo metodo ha funzionato” – ha concluso.