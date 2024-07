Scopriamo quindi quali sono i rischi e i benefici del prendere in sole in gravidanza e a cosa fare maggiormente attenzione.

Prendere il sole in gravidanza fa bene?

Prendere il sole significa esporre il proprio organismo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Questi possono essere responsabili di diversi problemi (non solo cutanei) per cui le indicazioni generali sono quelle di utilizzare la protezione solare ed evitare di trascorrere troppo tempo sotto il sole.

Uno studio pubblicato su Frontiers mostra come una maggiore esposizione solare nel primo trimestre è associata a una riduzione delle nascite pretermine. Ci sono poi vantaggi legati alla salute vascolare e alla riduzione della pressione sanguigna così come una scarsa esposizione ai raggi UV aumenta il rischio di ipertensione.

Un aspetto cui porre attenzione è legato alla sensibilità della pelle che durante la gravidanza può aumentare. La gestazione, infatti, può causare pelle secca che se esposta al sole può peggiorare. Un elemento critico del prendere il sole in gravidanza è legato, riprendendo quanto riportato dal portale WebMD, al rischio che i raggi UV degradino l’acido folico, uno dei componenti fondamentali per lo sviluppo fetale, tanto che bassi livello di folato sono associati a una maggiore probabilità di difetti congeniti come la spina bifida.

C’è poi da considerare come prendere il sole in gravidanza possa determinare un rischio di surriscaldamento. Nei casi più gravi si può andare incontro a mal di testa, vertigini, crampi muscolari, nausea, colpi di calore e disidratazione. L’aumento dell’esposizione ai raggi UV durante la gravidanza, riporta uno studio del Journal of Family Medicine and Primary Care, è associato a un aumento della schizofrenia nei bambini più grandi.

Cosa cambia dal primo al terzo trimestre

Il primo trimestre è quello più delicato in quanto l’embrione prima e il feto dopo vanno incontro a una serie di cambiamenti che condizionano il successo della gravidanza. In questa fase anche l’organismo femminile, proprio per i grandi cambiamenti che si verificano, è più fragile e qualsiasi fattore esterno può avere ripercussioni sfavorevoli.

Con il passare delle settimane di gravidanza la crescita del feto si “stabilizza”, andando incontro a meno rischi per la sua sopravvivenza e anche la donna risulta essere meno esposta ai problemi legati all’aumento delle temperature e dell’esposizione ai raggi solari.

Ci sono conseguenze per il feto?

Gli studi condotti sono per alcuni aspetti controversi ed evidenziano possibili benefici sullo sviluppo del feto ma anche criticità. Molto dipende anche dal contesto geografico in cui le ricerche vengono effettuate. L’andamento delle stagioni, infatti, ha effetti non solo strettamente metereologici, ma anche psicologici, biologici e comportamentali che si ripercuotono inevitabilmente anche sulla gravidanza.

In diversi studi condotti in Paesi con una ridotta disponibilità di luce, per esempio, si registrano effetti benefici sulla gravidanza. Il Journal of the American Hearth Association, per esempio, riporta i risultati di una ricerca per cui in Scozia è possibile individuare una sorta di andamento stagionale della preeclampsia, che risulta più frequente nei mesi invernali, quando appunto c’è una minore esposizione al sole.

In Italia e nei Paesi con una disponibilità di esposizione ai raggi solari il discorso è diverso e l’attenzione è più legata all’abbronzatura che alla disponibilità di vitamina D.

Di per sé, quindi, non sembrano esserci rischi diretti nel prendere il sole in gravidanza, a condizione che ciò avvenga seguendo le regole del buon senso. Anche senza una gravidanza un’esposizione solare eccessiva risulta dannosa, va quindi posta maggiore attenzione durante la gestazione. Anche se non ci sono conseguenze specifiche sul feto, l’attenzione va posta anche e soprattutto alla donna, dalla cui salute dipende anche la crescita sana e regolare del feto.

5 regole e consigli per una corretta esposizione al sole

1. Protezione solare

Regola principale per prendere il sole in gravidanza è utilizzare una crema solare con protezione 50+. È il metodo principale per evitare gli effetti negativi sulla pelle e i comuni fenomeni delle scottature. La protezione solare non va limitata alla sola crema, ma anche al cappello (specialmente quelli di tela a tesa larga), agli occhiali da sole e a vestiti larghi e leggeri.

2. Attenzione agli orari

Così come per i bambini, anche per le donne in gravidanza è preferibile limitare l’esposizione al sole nelle ore più fresche della giornata. La mattina, quindi, e il tardo pomeriggio regolandosi anche in base alla località dove ci si trova e alle condizioni metereologiche.

3. Il tipo di costume

Un buon consiglio può essere quello di preferire il costume intero rispetto al bikini, così da avere un ulteriore protezione e anche un sostegno fisico, soprattutto nelle fasi avanzate della gravidanza, all’aumento delle dimensioni e del peso della pancia.

4. Attenzione alla stanchezza

Al di là delle regole generali, è fondamentale fare riferimento al proprio grado di stanchezza e alla percezione che si ha del calore. Va quindi prestata massima attenzione al riposo, allo stare molto tempo all’ombra (ma anche sotto l’ombrellone c’è un’esposizione solare cui tenere conto) e al proprio benessere. In caso di stanchezza o altri sintomi meglio tornare immediatamente in casa in un luogo fresco per riposare.

5. Mangiare bene e bere tanta acqua

Utile anche per mantenere l’abbronzatura è necessario prestare attenzione a ciò che si mangia e, soprattutto, alla quantità di acqua che si beve. Quando si è fuori casa è importante avere sempre a disposizione dell’acqua fresca così da mantenersi costantemente idratate. Attenzione anche all’alimentazione preferendo pasti leggeri e freschi soprattutto a ridosso delle uscite.