Litigi tra fratelli e come gestirli: ne abbiamo parlato con la pedagogista

Ne parliamo con la pedagogista Beatrice Bianchin.

Dottoressa, quali sono le possibili cause dei litigi tra fratelli?

Il litigio fa crescere perché li aiuta a capire come risolvere i problemi nel modo migliore. Al contrario di quanto spesso siamo portati a credere, il litigio va a disturbare molto più l’adulto che i bambini; per loro è uno strumento davvero utile . E l’adulto devo lavorare per offrire il miglior modello imitativo possibile per la gestione del conflitto.

Le cause dei litigi sono disparate, ma capita spesso che i bambini inizino a litigare quando l’adulto non c’è ; in questi casi, la molla che fa scattare il litigio è la gelosia : il litigio rappresenta una sorta di una gara per catturare l’attenzione dell’adulto su di sé, attraverso gli strumenti propri del bambino.

Come è possibile gestire i litigi tra fratelli?

Se invece ci limitiamo ad osservare e lasciarli fare , i bambini imparano ad autogestirsi . Naturalmente, questo richiede pazienza, va fatto po’ alla volta, non possiamo pretendere risultati immediati. Ma se perseveriamo finiremo per scoprire che i bambini riescono a trovare una soluzione da soli , che per loro è perfetta. Per esempio, può capitare che i bambini comincino a giocare insieme o che passino a un’altra attività .

Fatta questa premessa, la prima regola è quella di non intervenire ma osservare . Il nostro intervento , infatti, o fa aumentare la frustrazione e quindi la rabbia , oppure la nostra soluzione “da adulti” finisce per accontentare uno dei due fratelli, ad esempio il più piccolo o chi tende più spesso a cedere alle richieste dell’altro. In questo modo però, anche inconsapevolmente, creiamo ulteriore frustrazione e gelosia .

Quando i bambini litigano, l’ adulto interviene soprattutto per chiedere chi è stato , cosa è successo, di chi è la colpa, o capire “chi ha preso il gioco a chi”. Ma sarebbe bello porre una domanda ai genitori: quanto ci disturba che i nostri figli litighino ? Spesso siamo noi adulti a volere che smettano , e non i bambini stessi. Questa domanda è il punto di partenza per una sincera riflessione su quello che è un nostro bisogno.

Dottoressa Bianchin, cosa dovrebbe fare un genitore se i figli passano alle mani e iniziano a picchiarsi?

Poi il genitore può dire di aver compreso la situazione e proporre di cercare insieme una soluzione ; per esempio, può dire al figlio di provare a chiedere al fratello o alla sorella: “Mi piacerebbe giocare con questo gioco”, per trovare insieme un accordo comune, piuttosto che compiere delle azioni che possono far male ai fratelli.

Quando i figli piccoli manifestano gelosia, come possiamo aiutare a gestirla nel modo migliore?

In generale, occorre ricordare che la gelosia è un’emozione, e che come tale va rispettata, verbalizzata, compresa. Di fronte a una manifestazione di gelosia, dobbiamo riuscire a mostrarci pazienti permettendo al bambino di esprimerla (anche se non ci piace); è come la rabbia o altri “sentimenti scomodi”: se non trova uno spazio per essere ben canalizzata aumenta.

Lo spazio per buttare fuori quest’emozione può essere un disegno, oppure uno sfogo fisico come saltare o ballare. Inoltre, in una famiglia con più figli, sarebbe ideale (anche se non è affatto semplice!) riuscire a dedicare del tempo singolo per ogni bambino. In questo modo i bambini non metteranno in dubbio la loro unicità; non è facile, ma è uno degli strumenti preventivi per gestire la gelosia.