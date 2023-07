Cosa significa la lingua bianca nei bambini

Non è raro vedere la lingua bianca dei bambini, ma perché viene? È grave? Come si cura? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Poiché spesso è un sintomo che indica una patologia o un’infezione in corso, è importante prestare attenzione alle condizioni generali del bambino e ad altri possibili sintomi, indicandoli al pediatra che potrà valutare la situazione e, eventualmente, elaborare una diagnosi.

Lingua bianca nei bambini: le cause

Nei bambini molto piccoli, generalmente sono due le cose che possono far apparire bianca la lingua di un bambino: il mughetto e residui di latte. Entrambi sono comuni e possono creare uno spesso rivestimento bianco sulla lingua che assomiglia alla ricotta. Nei neonati sani, nessuno dei due è grave, anche se il mughetto può causare qualche fastidio.

È comune che i bambini abbiano un accumulo di latte sulla lingua, ed è più comune nei neonati perché non producono tanta saliva quanta ne servirebbe lavare via il latte. È innocuo e non è necessario pulirlo o cercare di impedire che accada. Il rivestimento è generalmente sottile e e tende a peggiorare dopo le poppate; inoltre, si stacca con facilità se la lingua viene pulita con un panno caldo e umido.

Il mughetto, invece, è un’infezione da lievito, causata da Candida albicans, un fungo naturalmente presente nell’intestino e nella bocca. Il più delle volte, il sistema immunitario del corpo impedisce a questo fungo di crescere senza controllo. Poiché i bambini hanno un sistema immunitario immaturo, hanno maggiori probabilità di contrarre infezioni da funghi e batteri e un ambiente come la bocca – calda e umida – è perfetto per la crescita della Candida albicans.

Il mughetto può colpire chiunque, ma è più comune nei bambini molto piccoli di età compresa tra 1 e 9 mesi. Di solito appare sulle parti della bocca coinvolte nella suzione, ovvero la lingua, gli angoli esterni della bocca, le labbra e le gengive interne. Gli studi hanno scoperto che colpisce fino al 37% dei bambini nel primo mese di vita.

In alcuni casi, i bambini possono sviluppare il mughetto se nascono per via vaginale da una mamma con un’infezione da lievito attiva. Anche i bambini a cui sono stati somministrati antibiotici o steroidi possono contrarre l’infezione, perché questi medicinali possono uccidere sia i batteri che causano malattie sia alcuni dei batteri buoni che tengono sotto controllo il lievito.

Nei bambini più grandi, la lingua bianca può essere dovuta anche a patologie come il lichen planus orale, che si presenta sotto forma di strisce bianche su guance, gengive e lingua o di leucopatia, una lesione cronica che provoca bruciore e formicolio e si presenta sotto forma di chiazze bianche madreperlacee sulla lingua.

Anche allergie alimentari o da contatto possono dare lingua bianca, così come infezioni come cheilite angolare e stomatiti virali. La lingua bianca “a fragola” è tipica invece della scarlattina, in cui si manifesta una patina biancastra in cui sono presenti delle protuberanze.

In alcuni casi, molto più semplicemente la lingua bianca è dovuta a un raffreddore che, impedendo al bambino di respirare dal naso, lo obbliga a respirare dalla bocca riducendo la quantità di saliva, o a disidratazione o, ancora, a una dieta non equilibrata.

A quali sintomi si accompagna?

I sintomi che si accompagnano alla lingua bianca nei bambini sono diversi a seconda delle cause che ne sono alla base.

Il mughetto, ad esempio, si presenta forma di protuberanze cremose, bianche, leggermente rialzate che appaiono in diverse aree della bocca; quando queste protuberanze si uniscono, creano un rivestimento bianco o talvolta giallastro. Un bambino con il mughetto può anche avere crepe agli angoli della bocca e può essere irritabile, soprattutto quando cerca di nutrirsi. Questo perché talvolta il mughetto può rendere scomoda la suzione e la deglutizione, anche se questo non si verifica sempre. A differenza dei residui di latte, non può essere raschiato via e potrebbe sanguinare leggermente se si tenta di rimuoverlo.

Mal di gola, febbre, eruzione cutanea, pelle arrossata sotto le ascelle, gomiti e pieghe inguinali, mal di testa, dolori muscolari, nausea e/o vomito sono invece i sintomi che si accompagnano alla lingua bianca nei casi di scarlattina, mentre il lichene planus orale può presentarsi anche con ulcere, che causano dolore e bruciore.

Lingua bianca nei bambini: come curarla

Anche il trattamento dipende dalla cause della lingua bianca ed è il pediatra che, dopo aver valutato il singolo caso, potrà indicare il trattamento adeguato

Il medico, ad esempio, può capire con facilità se è un caso di mughetto: sarà sufficiente osservare la bocca per effettuare la diagnosi. Il trattamento dipende però dalla gravità: ci sono dei casi lievi che potrebbero non aver bisogno di terapia e altri in cui il medico prescriverà un farmaco antimicotico da applicare anche sul seno della madre o sulle tettarelle.

Nel caso invece della scarlattina, normalmente viene prescritto un antibiotico, trattandosi di un’infezione batterica, mentre patologie come la stomatite herpetica potrebbero richiedere soluzioni saline idratanti.

Se il bambino ha la lingua bianca, è importante consultare il pediatra per capire da cosa dipende e come intervenire, soprattutto se non riesce a mangiare bene, è particolarmente irritabile e ha la febbre.