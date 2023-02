Scarlattina, i casi stanno aumentando in modo "significativo" tra i più piccoli

Come alcuni genitori si stanno accorgendo, si sta verificando un aumento dei casi di scarlattina. Lo hanno confermato le parole di Susanna Esposito, coordinatrice del Tavolo Tecnico Malattie infettive e Vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria (SIP) e professoressa ordinaria di Pediatria presso l’Università di Parma, che ha spiegato come questo risultato sia dovuto ai precedenti anni di pandemia, caratterizzati da isolamenti e strette misure igieniche di contenimento del virus.

Esposito ha, infatti, informato:

Anche in Italia, a seguito della pandemia di Covid-19, si era visto un crollo del numero di casi di scarlattina. Ma ora in molte scuole, soprattutto materne, si è osservato un aumento significativo dei casi, pur senza che si siano osservate malattie invasive. Durante il 2020, 2021 e 2022 [la scarlattina] ha circolato poco. Ora, in assenza di restrizioni, tutti i patogeni hanno ripreso a circolare intensamente. Nelle ultime settimane si sono riscontrate epidemie di scarlattina nelle scuole di diverse città italiane.

L’esperta ha proseguito spiegando come comportarsi qualora dovessero insorgere i sintomi:

Non ci sono motivi di allarme, ma è importante fare il tampone in caso di sintomi e iniziare la terapia entro 10 giorni dall’esordio, per evitare ascessi o reazioni immunomediate, che possono causare complicanze come la malattia reumatica, cardite, glomerulonefrite e artrite post-streptococcica.