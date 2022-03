Famiglie arcobaleno: storica sentenza riconosce il ruolo di nonni e parenti

La Corte Costituzionale tre giorni fa si è pronunciata su un tema cruciale, che riguarda da vicino anche le famiglie arcobaleno, ossia le adozioni e il riconoscimento del ruolo dei parenti.

Nello specifico la Corte, riunitasi in Camera di Consiglio, ha dichiarato che tutti i bambini adottati, anche quelli delle famiglie arcobaleno, devono avere un legame giuridico con tutti i parenti del genitore adottante.

Quindi, è stato definito incostituzionale vietare, escludere o non riconoscere un rapporto tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante, dai nonni agli zii.

Da oggi, tutti i bambini adottati “in casi particolari”, ossia gli orfani, i bimbi disabili o che vivono con il coniuge del genitore biologico, hanno gli stessi identici diritti dei bambini adottati con adozione piena. Cosa significa? Viene riconosciuto loro il legame giuridico con tutti i parenti del genitore adottante; di conseguenza, per legge dovranno avere nonni, zii, cugini etc..

Famiglie arcobaleno e adozioni

La Corte Costituzionale ha sottolineato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con tutti i parenti del genitore adottante viola l’articolo 3 della Costituzione, che riguarda i principi fondamentali della Costituzione.

Inoltre, ogni limitazione in tal senso è da considerare come una vera e propria forma di discriminazione a discapito del bambino adottato rispetto agli altri figli, poiché viene privato di rapporti, legami e relazioni indispensabili per la sua crescita personale e per la formazione della sua identità.

Una sentenza importante per le famiglie arcobaleno, che arriva dopo la batosta della stepchild adoption, ossia la possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio del partner; possibilità dalla quale, però, le coppie omosessuali erano state escluse.

Oggi, invece, si può festeggiare perché questa nuova sentenza segna un’importante svolta e un passo avanti fondamentale per il nostro Paese, per i diritti delle famiglie arcobaleno, e per quanto riguarda le leggi che regolano le adozioni.