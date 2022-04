Le cose da non dire a una donna incinta

3. "Posso toccarti la pancia?"

In qualche modo, la società sembra immaginare che una pancia di una donna incinta esista in modo indipendente. Come se fosse solo una nave galleggiante, in crescita, che va in giro con le proprie gambe.

Occorre ricordare e sottolineare, che non c’è assolutamente alcuna differenza tra toccare un corpo incinta rispetto a un corpo di una donna non incinta. Quindi, chiedere di toccare la pancia di qualcuno è semplicemente strano, imbarazzante e fuori luogo. Basterebbe semplicemente dire: “Come stai?” oppure “Come ti senti oggi?”.