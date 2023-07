Telarca precoce, quando il tessuto mammario cresce troppo presto nelle bambine

Cos’è il telarca prematuro isolato?

Il telarca è l’inizio della crescita del seno, che normalmente si verifica tra gli 8 e i 12 anni. Con il termine “telarca prematuro isolato” si intende quindi l’ingrossamento del tessuto mammario in qualsiasi momento dalla nascita fino agli otto anni. La maggior parte viene diagnosticata prima dei due anni, ma in rari casi la condizione viene diagnosticata tra i 6 e gli 8 anni. Di solito si verifica su entrambi i lati (bilaterale), ma può verificarsi solo su un lato (unilaterale).

Può essere associato alla pubertà prematura, ma le due condizioni non sono necessariamente correlate. Il telarca, infatti, comporta:

sviluppo del seno isolato che è tipicamente piccolo e unilaterale o bilaterale;

nessun altro carattere sessuale secondario o segno di pubertà (come peli pubblici o mestruazioni);

una velocità di crescita normale per l’età;

un’età ossea normale o quasi normale.

Questo disturbo di solito scompare da solo, ma talvolta possono essere necessari alcuni anni.

Le cause del telarca precoce

La causa del telarca precoce è spesso sconosciuta. La condizione può derivare dalla sensibilità agli estrogeni o può essere un sintomo di squilibri ormonali nelle ghiandole surrenali o nelle ovaie.

Alcuni esperti ritengono che le bambine che hanno il telarca prematuro sperimentino semplicemente un periodo temporaneo di maggiore sensibilità ai normali livelli di estrogeni.

La Pediatric Endrocrinologist Society ha rilevato che

Poiché alcune ragazze con questa condizione mostrano minuscole cisti nelle loro ovaie visibili con l’ecografia, una possibilità è che una di queste cisti possano produrre una piccola quantità di estrogeni e poi scomparire, ma l’effetto degli estrogeni sul tessuto mammario può persistere per lungo tempo.

Secondo uno studio del 2008, però,

può anche essere associato all’uso a lungo termine della fitoterapia. Pertanto, l’uso a lungo termine di preparati come Foeniculum vulgare, che viene utilizzato per eliminare i gas e regolare la funzione intestinale nei bambini, può causare telarca prematuro e, pertanto, l’uso di tali preparati dovrebbe essere limitato.

Come avviene la diagnosi?

Nel caso di ingrossamento del tessuto mammario in bambine sotto gli 8 anni, è importante rivolgersi al pediatra, che solitamente inizia facendo domande su quando è iniziata la crescita del seno, sui tempi della pubertà in altri membri della famiglia, e su aspetti ambientali come ad esempio l’esposizione a estrogeni, per poi procedere con un esame fisico, che può includere il controllo del tessuto mammario, di eventuali peli pubici e altri segni di possibile pubertà precoce.

Per determinare se si tratta di telarca prematuro o di pubertà precoce, inoltre, vengono analizzati i livelli di ormoni nel sangue e viene effettuata una radiografia della mano e del polso per analizzare l’età ossea.

Il telarca precoce necessita cure?

Normalmente per le diagnosi di telarca precoce non esiste un trattamento specifico, visto che si tratta di una condizione benigna che nei bambini non desta preoccupazione. La crescita del seno potrebbe regredire spontaneamente o almeno non progredire e la pubertà potrebbe seguire normalmente man mano che la bambina cresce.

Il medico potrebbe prescrivere delle visite di controllo periodiche, generalmente dopo 6 mesi dalla diagnosi, per monitorare l’eventuale progressione dei suoi sintomi e assicurarsi che stia crescendo a un ritmo normale.