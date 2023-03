Ivana Moral ottiene un divorzio da 204mila euro per lavoro domestico non retribuito per 25 anni

La cifra è stata calcolata dal giudice tenendo in considerazione il salario minimo mensile professionale, moltiplicandolo poi per gli anni in cui la coppia è stata sposata.

Quanto vale il lavoro di una donna che ha deciso di dedicare la sua vita alla casa, al marito e ai figli, magari mettendo da parte la sua carriera e le sue ambizioni per favorire quelle del compagno? A questa domanda ha dato una risposta il giudice Laura Ruiz Alaminos, quando nel tribunale di Velez-Malaga, nel sud della Spagna, ha decretato che Ivana Moral doveva avere dal suo ex marito 204mila euro come compenso per aver svolto lavori domestici non retribuiti durante i loro 25 anni di matrimonio.

La cifra è stata calcolata dal giudice tenendo in considerazione il salario minimo mensile professionale, moltiplicandolo poi per gli anni in cui la coppia è stata sposata. Oltre al compenso, l’uomo dovrà anche pagarle una pensione mensile di 500 euro, oltre a 400 e 600 euro per il mantenimento delle loro due figlie di 20 e 14 anni.

Come riporta EuroNews, Ivana Moral ha dichiarato di essersi occupata “esclusivamente” delle faccende domestiche durante il matrimonio, tanto da non essere stata più in grado di perseguire la propria carriera proprio a causa della sua “Dedizione esclusiva alla casa e alla famiglia”, mentre il suo ex marito, è riuscito a costruire un’attività e crescere professionalmente.

“Chiaramente questo è stato un caso di abuso, in cui sono stata completamente esclusa finanziariamente (dal mio ex marito, ndr) e non mi è rimasto nulla dopo la fine del mio matrimonio, dopo tutti questi anni passati a dedicare il mio tempo, energia e amore alla famiglia”, afferma Moral.

“Questa sentenza parla del lavoro che tutte le donne fanno nell’ombra e che, senza dubbio, costituisce un fondamentale sostegno in termini personali, coniugali e familiari affinché l’ex marito possa sviluppare la sua carriera professionale e una crescita in termini di ricchezza che al momento della separazione non era condivisibile”, spiega a iNews l’avvocata di Moral, Marta Fuentes: