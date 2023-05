Daltonismo nei bambini: come capire se un bambino è daltonico?

Da che età si può parlare di daltonismo nei bambini? Come capirlo? E come aiutare chi effettivamente lo è?

Cos’è il daltonismo?

Nel mondo, circa 300 milioni di persone soffrono di una forma di daltonismo, una condizione che porta a vedere i colori in modo diverso rispetto alla maggior parte delle persone: può, infatti, rendere difficile vedere la differenza tra determinati colori o sfumature o percepire la luminosità dei colori.

Essere daltonici solitamente non significa non poter vedere alcun colore: a parte alcuni casi molto rari, la maggioranza delle persone con daltonismo vede una gamma di colori, ma ne percepisce alcuni in modo diverso rispetto alle altre persone. Alcune persone, invece, hanno difficoltà a distinguere tra determinati colori o sfumature.

È il tipo più comune di daltonismo è la discromatopsia rosso-verde, che influisce sul modo in cui vediamo i colori o le sfumature che contengono del rosso o del verde.

Le cause del daltonismo

L’incapacità di percepire colori, differenze cromatiche o luminosità è legata alla mancanza o al malfunzionamento dei coni, un tipo di cellula nervosa presente nella retina dell’occhio: i coni, infatti, elaborano la luce e le immagini che entrano nell’occhio e inviano al cervello i segnali che permettono di percepire il colore.

Per la maggior parte delle persone, il daltonismo è ereditario: questo significa che è stato tramandato dai genitori biologici, nelle più comuni forme rosso-verdi di daltonismo. Ma può essere anche una condizione acquisita in seguito a determinate condizioni mediche (condizioni oculari come degenerazione maculare senile, glaucoma e cataratta o malattie che colpiscono il cervello o il sistema nervoso, tra cui il diabete, il morbo di Alzheimer e la sclerosi multipla), farmaci (come idrossiclorochina) o esposizioni ambientali ad agenti chimici o luci particolari, come quella della saldatura.

Il daltonismo ereditario colpisce soprattutto le persone con sesso assegnato alla nascita maschile: ciò è dovuto al suo modello di ereditarietà genetica (si tratta di una recessiva legata all’X): un uomo su 12 (8%) e una donna su 200 (0,5%) sono daltonici.

Il daltonismo nei bambini

Trattandosi di una condizione prevalentemente ereditaria, il daltonismo è congenito per alcuni bambini, solitamente maschi. Circa l’8% dei ragazzi soffre di daltonismo rosso-verde, solitamente ereditato dal lato materno della famiglia. Il daltonismo rimane lo stesso nel tempo, non peggiora né migliora.

Neonato (0-1 anno) Vista neonato: come cambia ed evolve, mese per mese Cosa vedono i neonati quando nascono? E quando iniziano a riconoscere i volti, i colori e le forme? Parliamo della vista dei neonati e di come camb...

Sebbene i bambini con daltonismo confondano alcuni colori, la loro visione dovrebbe essere chiara, ma le difficoltà nel distinguere i colori possono avere effetti sulle loro attività e sul loro benessere: secondo alcune ricerche 4 studenti daltonici su 10 cercano di evitare i compiti scolastici e le attività che coinvolgono i colori e quasi la metà è meno interessata alla pittura, al disegno, alle passeggiate nella natura e alle gite nei musei d’arte.

Non solo: i sondaggi hanno mostrato che più di 1 persona daltonica su 3 ha affermato che gli insegnanti si sentivano frustrati quando non riuscivano a capire i compiti scolastici che coinvolgevano il colore. Secondo un sondaggio riportato da BusinessWire,

Il 78% [delle persone daltoniche intervistate] ha affermato di essere spesso frustrato o confuso dai colori nei compiti e nelle attività scolastiche. Uno su tre afferma che il daltonismo ha influito sulla loro fiducia a scuola e il 30% ha pensato di poter essere uno “studente lento” prima di scoprire di essere daltonico.

Come capire se un bambino è daltonico?

I bambini daltonici possono avere difficoltà a distinguere tra rosso, verde, marrone e arancione dopo i 4 anni: potrebbero, quindi, dire che 2 colori diversi sono uguali o avere difficoltà a separare le cose in base al colore.

Il daltonismo può diventare evidente all’asilo o a scuola, soprattutto quando il bambino svolge attività come ordinare blocchi, colorare o copiare testi di colori diversi.

Alcuni segnali possono indicare daltonismo nei bambini:

usa i colori sbagliati quando disegna o dipinge, ad esempio disegnando foglie viola sugli alberi;

ha difficoltà con compiti che comportano l’ordinamento dei colori;

manca di interesse per i compiti in cui gli viene richiesto di colorare;

annusa il cibo prima di mangiarlo;

ha difficoltà nell’identificare matite colorate rosse o verdi o qualsiasi matita colorata con rosso o verde nella sua composizione;

l’identificazione dei colori può essere peggiorata da luci scarse, lavorando con piccole aree di colore e colori della stessa tonalità;

ha sensibilità alle luci intense e ad alcune combinazioni di colori;

problemi di lettura con pagine colorate o fogli di lavoro prodotti con colore su colore;

si lamenta che gli fanno male gli occhi o la testa se guarda qualcosa di rosso su sfondo verde, o viceversa;

è bravo a “vedere attraverso” il camuffamento.

Come aiutare un bambino daltonico

Se ci sono uomini daltonici dalla parte materna della famiglia (zii, prozii, cugini e nonni) e si sospettano problemi alla vista è bene rivolgersi a un professionista per effettuare una diagnosi. È normale che nei primi anni di vita i bambini abbiano difficoltà a distinguere i colori, ma all’età di 5 anni chi ha una normale visione dei colori è in grado di identificare tutti i gruppi di colori in un paio di secondi.

Non c’è una cura per il daltonismo, ma ci sono delle tipologie di occhiali o lenti che possono aiutare in alcuni casi. Il ruolo del genitore è quindi fondamentale per fornire incoraggiamento, sostegno e accesso alle informazioni che consentono al bambino di padroneggiare i compiti chiave dello sviluppo.

Il primo passo è capire come vede il bambino: ci sono applicazioni e siti web che permettono di simulare il daltonismo, ma è importante anche prestare attenzione ai colori che confonde di più per capire meglio il suo tipo di visione.

È fondamentale agire in tandem con la scuola per concordare strategie comuni, come ad esempio l’etichettatura dei colori, che può aiutarli a non perdere mai informazioni importanti e a comprendere appieno l’argomento. Ad esempio, gli insegnanti possono utilizzare etichette per diagrammi e grafici o utilizzare adesivi con nomi colorati su matite/pennarelli colorati per disegnare.