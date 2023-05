Maxi congedo parentale indennizzato all’80%: ecco le novità della Legge di Bilancio 2023

Con la nuova Legge di Bilancio del 2023 sono state introdotte alcune novità in merito alle misure di sostegno alle famiglie. In particolare, la retribuzione di un mese di congedo parentale passa dal 30% all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione). L’introduzione di questa manovra consente di migliorare le condizioni del reddito dei genitori che, per usufruirne, devono essere lavoratori dipendenti del settore privato (restano esclusi i dipendenti pubblici).

In merito alle nuove disposizioni, è intervenuta anche l’INPS che, con la circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, ha diffuso alcuni chiarimenti sull’introduzione della nuova norma. In particolare, l’istituto di previdenza sociale ha sottolineato come i destinatari della manovra siano soltanto quei genitori che abbiano concluso il congedo di maternità o paternità entro il 31 dicembre 2022.

Restano invariate le disposizioni precedenti in merito alla durata complessiva del congedo parentale che mantiene un tetto massimo pari a 10 mesi. La totalità del periodo, inoltre, può essere elevata a 11 mesi soltanto se il padre richiede 3 mesi di congedo facoltativo, entro i 12 anni di vita del figlio. Le mensilità indennizzabili, invece, corrispondono a un totale di 9 mesi.

La domanda per il congedo parentale dev’essere presentata online tramite l’home page del sito dell’INPS, cliccando sulla voce “Lavoro” che consente di accedere alla sezione “Congedi, permessi e certificati”. Altrimenti, è possibile contattare telefonicamente il servizio di call center al numero verde 803.164 da rete fissa o digitando il numero 06 164.164 dal telefonino. In caso contrario, ci si può avvalere dei servizi erogati dagli Istituti di patronato.