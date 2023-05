Khloé Kardashian pubblica una rara immagine con il secondo figlio, di cui non si sa il nome

In occasione del quarto compleanno di Psalm West, la fondatrice di Good American condivide su Instagram una rara fotografia in compagnia del secondogenito, nato nel luglio del 2022, e della sorellina True.

Khloé Kardashian ha condiviso con i follower una delle poche immagini che la ritraggono insieme al figlio più piccolo, avuto tramite maternità surrogata nel luglio del 2022 con l’ex compagno Tristan Thompson. Il tenero scatto riprende la neomamma in compagnia di True, la primogenita, e il suo fratellino, di cui non è mai stato rivelato il nome.

Ieri, 9 maggio 2023, in occasione del quarto compleanno di Psalm West, il quinto figlio di Kanye West e Kim Kardashian, si è tenuto un divertente party a tema in cui tutti i presenti erano travestiti da pompieri.

Tra gli invitati principali non potevano mancare le Kardashian–Jenner in compagnia dei loro bambini. La fondatrice di Good American ha postato su Instagram un ricordo della splendida giornata condividendo una rara foto del secondogenito mentre indossa un piccolo elmetto rosso.

Durante la gravidanza della madre surrogata, Khloé Kardashian, non ha aggiornato con costanza i propri follower e, anche dopo il parto, ha preferito tenere il bambino lontano dalla luce dei riflettori. Le uniche dichiarazioni sono state rilasciate a The Kelly Clarkson Show nell’ottobre del 2022, in cui la star televisiva ringraziava la sorella Kim Kardashian per il supporto: “Se non fosse stato per Kim, non sarei stata così a mio agio nell’affrontare questa esperienza”. Il piccolo è frutto della precedente relazione con il giocatore NBA, da cui l’imprenditrice si sarebbe allontanata diverse volte.

Gli unici momenti in cui l’influencer 38enne si è fatta riprendere insieme al piccolo, sono racchiusi nel suo reality e risalgono al momento del parto. Il bambino appare anche in un altro scatto, pubblicato via social durante le feste di Natale. Forse, con l’arrivo di The Kardashian 3, disponibile su Disney+ dal 25 maggio 2023, verranno svelati il nome e qualche altro dettaglio inedito sul secondogenito dell’autrice di Kardashian Konfidential.

“So che è un cliché”, raccontava la star di Instagram in un’intervista per Elle del 2022: “Ma amo tutto, anche i momenti difficili (dell’essere madre). I miei figli mi mettono alla prova come persona, ed è un onore e un dono poter trasformare quelle piccole persone in persone davvero incredibili”. Già allora, la neomamma, accennava al tema dell’esposizione al mondo dei social network fin dall’infanzia:

Dobbiamo prendere sul serio questi ruoli, soprattutto ai giorni nostri, con l’accessibilità dei bambini e le informazioni a cui sono esposti in così giovane età. È super spaventoso, ma prendo molto sul serio il mio ruolo.