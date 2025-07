L’annuncio su Instagram: la bambina è nata il 7 luglio. Dopo anni d’amore e una storia segnata anche da un aborto condiviso, per Ernia e Valentina Cabassi comincia una nuova vita in tre

Il 7 luglio 2025 è nata Sveva, la prima figlia del rapper Ernia, nome d’arte di Matteo Professione, e della compagna Valentina Cabassi. A dare la notizia è stata proprio lei, con un post su Instagram in cui ha scritto:

“07/07/25. La nostra Sveva. Siamo innamorati persi, è una magia.”

Nelle immagini condivise, la neonata appare tra le braccia di mamma e papà, sorridenti e visibilmente emozionati. In pochi minuti, il post ha raccolto centinaia di auguri da parte di fan, amici e colleghi, tra cui anche Giulia De Lellis, che ha commentato: “Benvenuta al mondo piccola, benvenuti mamma e papà.”

La storia d’amore di Ernia e Valentina Cabassi

Matteo Professione e Valentina Cabassi stanno insieme dal 2019. Il loro legame è nato da un colpo di fulmine, ma non è stato esente da momenti complicati. In un’intervista di qualche mese fa, l’artista milanese aveva raccontato di un aborto affrontato insieme all’inizio della relazione, e di come questa esperienza abbia lasciato un segno indelebile.

“Non ero pronto, lei si è appoggiata a me. Cercai di sostenerla nella sua decisione, io ero d’accordo. Non era il momento neanche per la nostra relazione,” ha detto Ernia, raccontando il periodo che ha ispirato la sua canzone Buonanotte.

“Gestire la sofferenza di una persona di fianco a te, se non sei educato, è ancora più difficile. Non sai cosa dire. Non sapevo cosa fare, come gestire quella sofferenza.”

Dopo quegli anni segnati da alti e bassi, la coppia ha trovato la propria direzione. A febbraio 2025 avevano annunciato l’attesa di un figlio, e oggi sono diventati genitori di Sveva, aprendo un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Il significato del nome Sveva: raro e ricco di fascino

Sveva è un nome femminile elegante e poco comune, che evoca forza, fierezza e originalità. Di origine germanica, è legato alla popolazione degli Svevi, antica tribù che abitava l’Europa centrale. In epoca moderna è stato portato da figure aristocratiche e letterarie, e oggi viene scelto spesso per il suo suono morbido e la sua aura raffinata. Il nome potrebbe anche derivare da una parola slava che significa “luce”, come il nome Svetlana. È un nome che suggerisce identità forte e spirito libero, e proprio per questo è sempre più amato da chi cerca qualcosa di significativo e non banale.