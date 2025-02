Il rapper e la compagna con cui fa coppia da cinque anni sono in attesa del primo figlio, "Fuori a luglio" come scrive ironicamente lui.

Il rapper Ernia e la modella Valentina Cabassi sono in attesa del primo figlio; lo ha annunciato la coppia sui rispettivi profili Instagram, lei con un video e lui con una foto accompagnata da una caption ironica “Fuori a luglio”.

“Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti” è invece la didascalia scelta dalla modella, che è al quarto mese di gravidanza, con in sottofondo le note di Superclassico, uno dei pezzi più famosi del compagno.

Già tre anni fa Matteo Professione – il vero nome del rapper – aveva dedicato un pezzo, Buonanotte, al figlio che all’epoca avevano deciso di non tenere, raccontando l’aborto visto dal punto di vista maschile. “Io ero d’accordo che non era il momento, neanche nella nostra relazione – ha raccontato tempo fa al podcast One more time – rischiava di essere prematuro”.

Ernia e Cabassi stanno insieme da circa cinque anni, dopo essersi conosciuti a un evento nel 2020. “Credo sia una sorta di destino – ha spiegato lei – C’è stato un momento in cui ci siamo guardati, eravamo a tre metri l0uno dall’altra. E per me è bastato quello sguardo per capire che era lui”.

Il primo passo, ha raccontato al The Gervasi Show, è arrivato proprio da lei: “Gli ho scritto, mi ha risposto. Poi gli ho chiesto di andare a bere una cosa ed è andata avanti”.

Lei laureata in Scienze della Comunicazione, oltre 400mila follower su Instagram, lui autore di quattro album in studio, diversi dischi di platino e il primo concerto al Forum.