La coppia ha scoperto durante il gender reveal il sesso del bimbo in arrivo. E ha "spoilerato" l'iniziale del nome.

È tempo di gender reveal anche per Lazza e la compagna Greta Orsingher, che solo poche settimane fa avevano annunciato di essere in attesa del primo figlio.

Jacopo Lazzarini – questo il vero nome del rapper – e la compagna, cui è legato dall’inizio dell’anno, hanno organizzato la più classica delle feste a tema gender reveal, lasciando che fosse il fumo a colorarsi per rivelare il sesso del bebè in arrivo. Non ci sono immagini dell’evento sui profili social del musicista, mentre Orsingher ha pubblicato un video con i momenti salienti della giornata.

La coppia è quindi in attesa di un maschio, con Lazza che ha voluto commentare il post della compagna scrivendo “Piccolo bandito in arrivo”; e c’è anche un piccolo spoiler sul nome, visto che, leggendo quanto scritto da Greta Orsingher nella caption di accompagnamento del video, il piccolo avrà un nome che comincerà per N.

Tantissimi, ovviamente, i commenti di auguri e congratulazioni sotto il post, anche se non c’è mancata la vena polemica di qualcuno, che ha voluto puntualizzare “Fanno spoiler pure sul nome del figlio”.

Non si conosce ancora la data del parto, e anche qui, nei commenti qualcuno ha ironizzato “Uscirà prima dell’album”.