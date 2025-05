Costanza Caracciolo rivela in TV il dolore per un aborto spontaneo nel 2017, aggravato dalla notizia data in anticipo dai media.

È un racconto toccante quello che Costanza Caracciolo ha condiviso il 12 maggio durante la sua ospitata a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. L’ex velina ha parlato pubblicamente, forse per la prima volta con questa intensità, del dolore per l’aborto spontaneo che ha vissuto nel 2017, prima di diventare mamma per la prima volta l’anno seguente.

La gravidanza e la notizia data troppo presto

Caracciolo ha spiegato che lei e il marito Christian Vieri avevano deciso di provare ad avere un figlio, ma la gravidanza si interruppe al terzo mese. In quei giorni, però, la stampa diffuse la notizia dell’attesa:

“Le tempistiche non sono state rispettate dal giornalismo, ci sono dei mesi che si devono superare prima di dare notizie del genere. Fu assurdo che il giorno in cui uscì la notizia, scoprì di aver perso il mio bambino. Fu un fatto drammatico.”

Un dolore personale, aggravato dall’esposizione mediatica non richiesta:

“Ricevevo messaggi di auguri mentre piangevo. I giornalisti non rispettarono le mie tempistiche.”

Oggi, Costanza è madre di due bambine, ma non dimentica quel primo trauma:

“È un dolore che uno mette da parte, ma non passa mai del tutto. Anche se ho due figlie, c’è sempre un angolino nel cuore che fa male.”

Il tema delle notizie premature: da De Lellis a Ramazzotti

Il racconto di Caracciolo si inserisce in un dibattito più ampio sul rispetto dei tempi di comunicazione della gravidanza, rilanciato di recente dal caso Giulia De Lellis, la cui dolce attesa è stata anticipata dai media prima che lei stessa potesse comunicarlo.

Anche Aurora Ramazzotti ha criticato apertamente i giornalisti tramite le sue Instagram stories, sottolineando come ci sia un motivo se molte donne attendono almeno tre mesi prima di annunciare la gravidanza:

“Vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza prima del terzo mese?” – ha scritto – “Perché potrebbe perderla, e quel dolore non merita di essere amplificato da una sovraesposizione non voluta.”

Dalla tv alla danza: i progetti futuri di Costanza Caracciolo

Durante l’intervista, Costanza ha anche parlato della sua carriera iniziata a Striscia la Notizia accanto a Federica Nargi, e ha ricordato con affetto il ruolo del nonno:

“Tutto partì da una foto scattata da lui, che mandò alla redazione. Mi accompagnò a fare il primo provino per Striscia e da lì tutto ebbe inizio.”

Infine, ha confessato un sogno: partecipare a Ballando con le Stelle:

“Mi piacerebbe molto. Ho una passione per il ballo, sarebbe una novità per me: ho sempre fatto danza classica, mai danze latine.”

