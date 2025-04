La primavera è ormai nell’aria da un po’, e maggio ne è la piena celebrazione, con giornate luminose, fiori che sbocciano ovunque e la bella stagione ormai alle porte.

Chi nasce a maggio non solo ha la fortuna di nascere quindi in un periodo piacevole dal punto di vista climatico, ma sembra essere baciato dalla buona sorte sotto diversi punti di vista: secondo una ricerca della Columbia University, le persone nate in questo mese avrebbero una salute fisica e mentale migliore rispetto a chi nasce in altri periodi dell’anno.

Ma quali sono le caratteristiche dei bambini nati a maggio?

Diversi studi suggeriscono che i nati a maggio tendano ad avere un peso leggermente più basso alla nascita. Questo potrebbe essere dovuto alla minore esposizione alla vitamina D durante la gravidanza, che nei mesi invernali è naturalmente più scarsa.

Ma c’è anche un altro tratto curioso: i bambini di maggio sembrano essere più inclini ad andare a dormire tardi e amano restare svegli fino a notte fonda.

Dal punto di vista caratteriale, i nati in questo mese sono energici, determinati e testardi, qualità ancora più accentuate nei piccoli del segno del Toro. Sono curiosi, amano esplorare il mondo e spesso conducono vite piene e dinamiche, ricche di esperienze, impegni e avventure. E, sorprendentemente, non si lamentano mai del ritmo serrato che scelgono di vivere.

Socievoli, vitali, amanti della compagnia e sempre pronti a far festa: i bambini di maggio sono veri vulcani di energia.

Secondo una ricerca, i bambini nati a maggio non sembrano essere legati a un destino professionale specifico. Al contrario: hanno la libertà e le capacità per diventare qualsiasi cosa desiderino.

Come gli altri mesi, anche maggio è diviso tra due segni zodiacali: Toro, che va dal 21 aprile al 20 maggio, un segno di terra governato da Venere. I bambini del Toro sono sereni, affettuosi e spesso testardi. Amano la bellezza, sono pragmatici e sensibili. Hanno una natura affidabile e diventano amici leali e fedeli. Dal 21 maggio e fino al 20 giugno subentrano invece i Gemelli, governati da Mercurio: i bimbi nati sotto questo segno sono intelligenti, comunicativi, curiosi e molto socievoli. Hanno una mente brillante e fantasiosa, ma possono anche mostrarsi un po’ incostanti e facilmente distratti.

Ci sono anche nomi ispirati al mese di nascita: per maggio, molti genitori scelgono per i loro bimbi nomi che richiamano la natura, la rinascita e la freschezza della primavera. Nomi che evocano vitalità, luce e bellezza, perfettamente in sintonia con lo spirito del mese di maggio.

Fra i personaggi famosi nati in questo mese ricordiamo George Clooney, Dwayne “The Rock” Johnson, Adele, David Beckham, Robert Pattinson, Laura Pausini e Claudio Baglioni.