Spesso i vip scelgono per i propri figli nomi piuttosto particolari, tuttavia in alcuni casi la scelta del nome può essere legata anche a una tematica particolarmente cara alla famiglia; è il caso di Gisele Bündchen e Brittany Mahomes, diventate da poco mamme per la terza volta, che hanno recentemente evidenziato come i modelli di denominazione tematici possano essere sia personali che belli, creando tendenze per i genitori di tutto il mondo.

La ex modella ha accolto, lo scorso 5 febbraio, il suo terzo bambino, il primo avuto con il compagno Joaquim Valente e, mentre il primo nome ancora non è stato rivelato, Bündchen ha fatto sapere che il secondo nome del piccolo è River, proseguendo così la tradizione dei nomi ispirati alla natura, dopo i figli avuti da Tom Brady, Vivian Lake e Benjamin Rein.

Questo approccio ispirato alla natura riflette l’amore della top model per l’ambiente e sottolinea la crescente tendenza di nomi significativi e coesi per i fratelli.

Dall’altro lato, invece, Brittany Mahomes e suo marito, la star della NFL Patrick Mahomes, hanno scelto nomi ispirati ai metalli; così, dopo Sterling Skye e il secondogenito Patrick Bronze la coppia, lo scorso 12 gennaio, ha accolto Golden Raye.

I nomi tematici, tuttavia, non sono solo per le celebrità. I ​​genitori non famosi sono sempre più attratti da modelli che diano ai nomi dei loro figli una storia condivisa o un significato più profondo. Che siano ispirati dalla natura, dai metalli, dagli elementi celesti o da personaggi storici, i nomi tematici sono un modo per esprimere creatività e legame familiare.

Perché scegliere un tema di denominazione?

Innanzitutto per mantenere una certa identità familiare: un tema condiviso crea un senso di unità tra fratelli. Inoltre, i nomi tematici spesso hanno un significato personale e riflettono valori o passioni, acuisendo così un forte valore simbolico. I nomi tematici consentono ai genitori di andare oltre i nomi convenzionali e creare qualcosa di veramente unico.

Fra i nomi tematici più apprezzati del 2025 troviamo