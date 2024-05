Fonte: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy

Adele, già madre di Angelo, oggi undicenne, si sarebbe lasciata andare a una confidenza con gli spettatori al termine di uno dei suoi concerti al Caesars Palace, rivelando di voler concludere tutti gli impegni per poi pensare a un altro figlio.

Tornata sul palco dopo cinque settimane di stop forzato precauzionale, per evitare la lesione permanente alle corde vocali, la cantante britannica ha sposato in gran segreto alla fine dello scorso anno il compagno Rich Paul, con cui evidentemente spera di poter allargare la famiglia, dopo il figlio avuto con l’ex marito Simon Konecki. E avrebbe le idee chiare anche sul genere: “Voglio una femmina perché un maschio ce l’ho già – avrebbe detto, secondo quanto riportato dal Daily Mail – Sento che potrebbe essere la persona che amo di più al mondo, ma probabilmente anche quella che odio di più al mondo: è quello che sento succederà”.

Adele ha anche aggiunto, parlando ancora dell’ipotetica “reginetta autoritaria”, “Mi rimetterà sempre al mio posto, vero?”.

L’interprete di Rolling in the deep è però nota anche per la sua ironia e per il fatto di improvvisare spesso battute durante i suoi show, quindi di fatto nessuno sa se la questione del secondo figlio sia solo una boutade o se la popstar abbia effettivamente espresso un desiderio concreto. È anche vero che la volontà di diventare di nuovo madre era già stata espressa almeno in un paio di occasioni, quindi probabilmente è una cosa a cui Adele sta davvero pensando.

Al momento, però, una rappresentante della cantante, interpellata da Vanity Fair, non ha voluto rilasciare alcun commento in merito.