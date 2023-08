Adele rivela il nome ideale per il bambino n. 2 (che non c'è ancora, ma vorrebbe)

La storia d’amore tra Adele e Rich Paul prosegue a gonfie vele e la cantante non ha mai fatto mistero di desiderare di avere altri figli, e mettere su famiglia con il suo compagno, con cui ha una relazione dal 2021. La voce di Easy on me è già madre di Angelo, un bambino di dieci anni avuto con l’ex marito Simon Konecki, e ora pare sia pronta ad accogliere un nuovo figlio o figlia (anche se per ora è solo un desiderio).

Adele, durante un concerto a Las Vegas, ha dialogato con una fan incinta che chiedeva aiuto all’artista sulla scelta del nome della sua futura bimba, e qui la cantante ha rivelato: “Voglio davvero diventare di nuovo mamma presto, quindi ogni volta che vedo un nome che mi piace, lo scrivo sul mio telefono”.

News Mamme VIP "Voglio altri bambini": Adele, gli impegni della carriera e i suoi desideri di madre "Sono una casalinga e sono una matriarca. Una vita stabile mi aiuta con la mia musica. Ma in questo momento, tutto ciò che ho nel cervello sono i ...

La fan ha poi detto di adorare i nomi maschili per le ragazze e Adele ha esclamato: “Anch’io!”. Poi, mentre la donna elencava alcuni dei nomi papabili, ossia Parker o Spencer, l’artista ha confessato: “Non posso dire nulla su Parker perché a Rich piace quel nome”, aggiungendo: “Sai cos’altro mi piace, Ray, perché è scritto come un nome da ragazzo”.

Adele parlò del suo desiderio di una seconda gravidanza anche durante un’apparizione del 2022 al The Graham Norton Show, mentre dava dettagli sui lavori nella sua nuova villa, all’epoca molto in ritardo sulla tabella di marcia: la casa sarebbe stata finita entro il 2023, e la cantante auspicava fosse una data realistica dato che desiderava concentrarsi sull’espansione della sua famiglia: “Voglio un bambino l’anno prossimo. Ho dei progetti per l’anno prossimo! Ho dei progetti. Immagina se dovessi cancellare gli spettacoli perché avrò un bambino”.