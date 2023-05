Lo strano caso di 11 donne dell'ospedale di Dover incinte nello stesso momento

Undici infermiere del personale medico dell’ospedale Wentworth–Douglass di Dover (New Hampshire) sono rimaste incinte quasi contemporaneamente. Nel corso di un’intervista per il Good Morning America, le dottoresse hanno condiviso alcuni dettagli della loro storia: “Siamo rimaste incinta una dopo l’altra e ora eccoci qui”.

“Continuiamo a chiederci se sia stato qualcosa nell’acqua”, ha commentato ironicamente Serena Swanson, una tirocinante della struttura. Alexa Hayes, una delle infermiere anestesiste, ha dichiarato di essere molto sorpresa in merito alla vicenda: non si sarebbe mai aspettata di lavorare in compagnia di così tante future mamme che, come lei, nel corso dei prossimi mesi daranno alla luce un bebè:

Non abbiamo avuto molte storie di gravidanze contemporanee durante gli ultimi anni di servizio. Lo scorso anno ho dato alla luce la mia primogenita e poi, è stato come se tutte le altre colleghe fossero rimaste incinta nello stesso momento. Allora ho pensato: perché non saltare di nuovo sul treno? Ed eccomi qui.

Hayes, inoltre, ha raccontato quanto fosse piacevole poter trascorrere con le colleghe i mesi della gravidanza: “È bellissimo poter condividere questi momenti con così tante madri lavoratrici e vivere tutto questo insieme”.

La prima delle undici infermiere incinte ad aver partorito è stata Serena Swanson che, il 9 maggio 2023, proprio nell’ospedale di Dover, ha dato alla luce la piccola Everett. Nel giugno del 2023 sarà il turno dell’infermiera Jenny Miles, seguita dall’anestesista Jen Jones. Nel prossimo autunno, invece, arriverà il secondogenito di Alexa Hayes, insieme ai figli delle colleghe Grace McManus e Madison Smeal:

Siamo molto fortunate ad avere questa opportunità nel nostro ambiente di lavoro. Siamo onorate di poter lavorare in una struttura che metta al centro la famiglia in cui possiamo rimanere incinta tutte nello stesso periodo e prenderci del tempo per restare al fianco dei nostri figli dopo il parto.