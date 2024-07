Teresanna Pugliese, volto noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al dating show Uomini & Donne e al reality Grande Fratello, è attualmente incinta del secondo figlio, atteso con il marito Giovanni Gentile. Proprio l’influencer, che pur essendosi ritirata dalla tv da tempo vanta comunque un discreto seguito sui social, aveva raccontato nei mesi scorsi le problematiche di salute che avevano costretto la coppia a ritardare la ricerca del secondo figlio, dopo Francesco, che oggi ha 9 anni, confessando anche che l’inizio di questa seconda gravidanza fosse stato tutt’altro che semplice, con diversi medici che le avevano detto che avrebbe abortito o che poteva trattarsi di una gravidanza extrauterina.

Pugliese ha festeggiato il suo compleanno il 25 luglio scorso, immortalando l’evento con diverse foto sul proprio profilo Instagram; ma ad alcuni utenti non è proprio piaciuto il look scelto dalla ragazza, un top che lascia completamente scoperto il pancione, ormai pronunciato. Una moda, quella del belly out, che ormai appartiene a tantissime donne in gravidanza, sdoganata da popstar del calibro di Rihanna, ma che evidentemente è ancora considerata troppo “audace” da qualcuno, che ha definito l’outfit di Teresanna Pugliese “volgare”, “imbarazzante”, “orrendo”.

Teresanna Pugliese ha risposto alle critiche con un altro post, in cui ha scritto “Accolgo le critiche e sono consapevole che le riceverò sempre e comunque. Ma resto lo stesso colpita da tanta superficialità. Parlo a nome delle donne come me, dove il pudore va ben oltre la maglia corta!”.

“Scandalizzatevi per la violenza di genere – ha aggiunto l’ex tronista – per la mercificazione del proprio corpo, per le guerre, per l’infanzia abbandonata, per la povertà, per gli ammalati bisognosi di cure, per la fame nel mondo e per chi come voi ancora vive in un pensiero prigioniero che ammala la società!”.