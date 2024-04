L’ex tronista ne ha parlato in una serie di video Instagram: “Ripercorrere tutto attraverso un racconto non è facile, c’è una parte di me che non riesce a guarire”.

Teresanna Pugliese è incinta per la seconda volta: a parlarne è la stessa tronista di Uomini e Donne, che in una serie di video Instagram ha raccontato la sua storia: “Scusatemi se ci ho messo un po’ prima di parlare, ma ripercorrere tutto attraverso un racconto non è facile”, ha esordito.

Pugliese, che sta aspettando il suo secondo bebè insieme al compagno Giovanni Gentile, ha spiegato come la gravidanza sia arrivata a nove anni di distanza dalla nascita del primo figlio, Francesco. “C’è ancora una parte di me che non riesce a guarire e che ha ancora paura”, ha quindi raccontato.

La mia gravidanza è arrivata dopo nove anni. Tutto è successo a gennaio con un ritardo. Non avevo aspettative, ho fatto il test il giorno dopo con una tale sufficienza. Invece si è colorato subito. Sono rimasta immobile per qualche secondo e poi ho provato un mix di emozioni e pensieri. Volevo fare una sorpresa a Giovanni e quindi ho nascosto il test.

Poi, Teresanna Pugliese ha raccontato ai follower tutto il suo iter, fatto anche di momenti dolorosi: “Ho avuto a che fare con tantissimi medici durante questo periodo. Dopo aver fatto la Beta ho scoperto che i valori erano altissimi. Il medico si è subito spaventato e voleva operarmi d’urgenza perché ha avuto il sospetto che fosse una gravidanza extrauterina. Per me è iniziato l’inferno. Mia madre mi ha così consigliato di fare riferimento ad un secondo medico per avere un altro parere”, ha spiegato.

In seguito, una seconda diagnosi sbagliata: “Un secondo medico ha sostenuto che non era una gravidanza extrauterina ma comunque c’era qualcosa che non andava perché ‘la camera gestazionale era deforme’. Dopo qualche giorno ho avuto anche delle perdite e lui mi disse che c’era un aborto in corso”​, ha rivelato l’ex tronista, spiegando di aver rischiato di venire operata d’urgenza.

Infine, il terzo parere: “Mi disse che avrei perso il bimbo. È stato un inferno (…) Tutti ci aspettavamo un aborto, per tre giorni non ho mangiato, sono stata sul divano. Non successe niente, così andai dal dottore. Guardando le ecografie a distanza di 3 giorni, non si spiegava cosa fosse successo. Un miracolo o una gravidanza partita più tardi o una gravidanza gemellare. L’altra opzione poteva essere che erano due sacche e quel giorno in cui la beta era alta, avevo due gemelli”, ha continuato, concludendo: