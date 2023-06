Gli auguri di Rumer Willis per la Festa del Papà: i teneri scatti di nonno Bruce e Louetta

Rumer Willis, in occasione della Festa del Papà che, negli Stati Uniti, si è celebrata ieri, 18 giugno 2023, ha condiviso un tenero scatto del padre e della figlia, Louetta Isley Thomas, nata lo scorso 18 aprile. L’attrice ha voluto omaggiare la figura paterna di Bruce Willis pubblicando alcune fotografie in cui appare per la prima volta nei panni di nonno, condividendo con i numerosi followers tutto l’affetto provato per lui. Tra le immagini, compare anche il fidanzato, Derek Richard Thomas, immortalato in compagnia della primogenita.

“Vedere mio padre tenere in braccio mia figlia oggi è stato qualcosa di cui farò tesoro per il resto della mia vita”, ha esordito la neomamma nelle prime righe della didascalia del post: “La dolcezza e l’amore per lei sono così puri e belli”.

Papà, sono così fortunata ad averti nella mia vita e lo è anche Lou. Grazie per essere il papà più giocoso, ammirevole e alla moda che una ragazza possa desiderare.

A sua volta, anche Demi Moore, l’ex moglie di Willis, ha ritagliato uno spazio sui social per celebrare la Festa del Papà, condividendo uno scatto di famiglia in bianco e nero in cui gli ex coniugi appaiono in compagnia delle figlie, Rumer, Scout e Tallulah: “Per sempre grata a te per avermi dato queste tre bellissime ragazze”.

L’attore 68enne, nel marzo del 2022, si è ritirato dal mondo del cinema a causa della diagnosi di demenza frontotemporale e, da allora, tutta la sua famiglia non ha mai smesso di stargli accanto. L’arrivo della nipotina Louetta ha rappresentato un momento di felicità immenso per il neononno, come dimostrato dagli scatti pubblicati da Rumer Willis e dalle parole di affetto pronunciate da Demi Moore proprio in queste ore.