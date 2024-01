Iris ed Edgar Diaz, una coppia di TikTok che ha di recente dato il benvenuto a una bambina, sono diventati virali sui social dopo aver pubblicato un video nel quale il marito si occupa della moglie al suo terzo giorno in postpartum.

Nel video, dove i due si preparano per portare la piccola al suo primo appuntamento con il pediatra, vediamo infatti Edgar Diaz intento a preparare tutto il necessario ed essere di supporto alla moglie: dall’aiutarla a vestirsi al rifare il letto, dal preparare lo zainetto allo scegliere i vestiti per lei e per la figlia, e infine cucinare la colazione, questo marito sembra aver pensato proprio a tutto.

Il video, che ha in poco tempo fatto il giro dei social, si è attirato tantissimi commenti positivi, molti dei quali da parte di utenti donne che si sono dette stupite o ammirate per quanto mostrato. Ed è questo il problema: il video è diventato virale per i motivi sbagliati. Se si considerano eccezionali tali attenzioni è perché ancora moltissime madri si ritrovano sole nella gestione dei figli, con un partner abituato a demandare il lavoro di cura alle donne della sua vita, a volte disinteressato oppure semplicemente ignaro di cosa debba fare, e pochissimo supporto anche da parte dei familiari.

Moltissimi infatti i commenti, anche da parte di donne italiane, che raccontano la loro esperienza postpartum sotto al video, con frasi come: “Mio marito ai tempi non ha fatto mezza di queste cose… infatti col tempo è diventato ex marito”, oppure: “Io tornata a casa dopo il cesareo mi reggevo in piedi a malapena e trovai tutto sottosopra, mi toccò pure cambiare il letto”. O ancora: “Non è stato il mio caso purtroppo… Tre parti e sempre e solo io & io”.

Commenti sintomatici di un problema, presente nel nostro Paese come altrove: le mamme, spesso, sono lasciate sole. Questo accade anche durante il cosiddetto “quarto trimestre di gravidanza”, ovvero il periodo immediatamente successivo al parto, nel quale il corpo della donna è sottoposto a moltissimi cambiamenti, oltre ad accusare la stanchezza le difficoltà psicologiche del doversi adattare a una nuova realtà.

È importante, quindi, chiedere e dare supporto: che sia da parte del partner, o di amici e parenti, chiedere aiuto quando se ne ha bisogno, o dare aiuto alle neomamme intorno a noi, è il primo passo per rendere un po’ più semplice questo periodo così delicato.