"Sono destinata a essere la tua mamma”: Ms. Rachel e Aron Accurso genitori tramite gestazione per altri

Ms. Rachel ha annunciato l’arrivo della figlia, Susannah, nata grazie alla gestazione per altri. Dopo la nascita del primo figlio Thomas, oggi di 7 anni, l'amatissima creator per l’infanzia, aveva raccontato il dolore profondo dell'aborto spontaneo.

“Abbiamo dato il benvenuto alla dolce Susannah nel mondo! 💕 Siamo innamorati follemente,” ha scritto Ms. Rachel in un post su Instagram.

Con un annuncio che ha emozionato i suoi fan, Ms. Rachel ha condiviso una gioiosa novità: lei e il marito, il compositore e musicista, Aron Accurso hanno accolto una bambina, Susannah, nata grazie alla gestazione per altri.

L’educatrice e creator amatissima da milioni di famiglie per i suoi video su YouTube, ha raccontato di non aver potuto affrontare una nuova gravidanza per ragioni mediche. Per questo, la nascita della piccola Susannah è stata possibile grazie a una madre surrogata.

Abbiamo dato il benvenuto alla dolce Susannah nel mondo! 💕 Siamo così innamorati.

A volte il tempismo non è quello che avevi pianificato e la strada è più accidentata del previsto, ma quando tieni in braccio la tua bambina sai… ero destinata a essere la tua mamma.

Rachel Griffin Accurso, questo il suo nome completo, ha espresso profonda riconoscenza nei confronti della donna che ha reso possibile questo sogno:

Abbiamo avuto la benedizione di una surrogata che ci ha donato il dono più prezioso possibile. Ora siamo una famiglia per sempre. Proviamo una gratitudine immensa e un legame profondo. È stata un’esperienza davvero meravigliosa. Sono in soggezione nei suoi confronti.

La gioia dopo il dolore dell’aborto spontaneo

La coppia è già genitore del piccolo Thomas, oggi sette anni. In passato Rachel ha parlato con sincerità del suo percorso verso la genitorialità, incluso un aborto spontaneo prima della nascita del figlio, che ha definito il suo “bambino arcobaleno”.

Gravidanza Chi sono i bambini arcobaleno e perché si chiamano così Come alla tempesta segue l'arcobaleno così a una perdita può seguire la speranza di una nuova vita: le storie delle mamme di bambini nati dopo un...

“Il mio bambino arcobaleno non è più un bambino,” aveva scritto in un post del 2024. “Ma lo sarà sempre per me 💗 Un grande abbraccio a chi può capire.”

Ms. Rachel è molto amata non solo per la sua empatia verso i bambini, ma anche per il supporto che offre ai genitori, condividendo strumenti educativi, messaggi di vicinanza e riflessioni sincere sulla maternità. Lo scorso anno aveva deciso di prendersi una pausa dai social per tutelare la propria salute mentale, affrontando poi pubblicamente il tema del sovraccarico digitale.

“Non siamo fatti per assorbire tutta l’informazione che riceviamo online, e questo cambia il nostro modo di pensare,” ha riflettuto. “È sano per tutti essere consapevoli di come i social influenzano il nostro benessere.”

Attraverso ogni scelta e ogni parola, Rachel Griffin continua a portare avanti la sua missione: far sentire accolte, ascoltate e amate le famiglie. Con l’arrivo della piccola Susannah, apre un nuovo capitolo, testimoniando ancora una volta la forza e la bellezza, anche nelle difficoltà, del diventare genitori.