Khloé Kardashian dice di sentirsi "meno legata" a suo figlio per via della maternità surrogata

"Dicono che basti una mangiata di secondi per sentirsi legata al bambino, Kim ha detto che per lei è facile, ma per me non è così", le parole dell’imprenditrice durante il primo episodio di The Kardashians 3.

Khloé Kardashian ha raccontato le difficoltà che sta affrontando per instaurare un legame con Tatum, il figlio nato da maternità surrogata nel luglio del 2022. L’influencer, infatti, ha rivelato di sentirsi “meno legata” al piccolo di 9 mesi rispetto al rapporto che ha costruito negli anni con la primogenita, True, avuta nel 2018 con un parto naturale.

Nel corso della prima puntata di The Kardashians 3, disponibile da ieri, 25 maggio 2023, su Disney+, l’imprenditrice è stata la protagonista di una delle scene cruciali dell’episodio, in cui si è confidata con la sorella maggiore, Kim Kardashian, e Scott Disick, ex storico dell’altra sorella Kourtney Kardashian e nel cast del reality dalla prima stagione: “La maternità surrogata è stato un processo difficile da affrontare”, ha esordito la 38enne:

È stata una delle cose più strane. Mi sento meno legata, le persone dicono che basti una manciata di secondi per sentirsi connessi al bambino, Kim ha detto che per lei è stato facile. Invece, non lo è affatto.

Kim Kardashian, infatti, tra il 2018 e il 2019 ha avuto due figli con maternità surrogata, Chicago e Psalm. Proprio per questo, dopo la nascita di Tatum, la sorella ha scelto di confidarle il suo stato d’animo: “In generale, sono rimasta scioccata da tutta l’esperienza”, ha spiegato nel corso della puntata.

Mi sento davvero in colpa nei confronti della madre surrogata: dopo la nascita di mio figlio, ho preso il bambino e l’ho portato in un’altra stanza, sono stati separati. L’ho vissuta come una sorta di transizione, ma non si tratta del neonato.

“Vorrei che le persone fossero oneste riguardo alla maternità surrogata e su ciò che la differenzia”– ha proseguito Khloé Kardashian – Con questo non voglio dire che sia (un’esperienza) bella o brutta: è soltanto diversa”.

L’influencer, inoltre, ha spiegato di aver affrontato i mesi della maternità surrogata in un periodo molto travagliato della sua vita a causa del tradimento dell’ex compagno, Tristan Thompson. La portata di questo evento, secondo la neomamma, avrebbe influito negativamente anche sul rapporto con il figlio: “Durante quel periodo non volevo accettare quello che era successo (con Tristan), non riuscivo a digerire l’accaduto”.