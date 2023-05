Kim Kardashian sulla maternità: "Ci sono notti in cui piango finché non mi addormento"

L’imprenditrice statunitense si è confidata a Jay Shetty nel corso di un’intervista per il podcast One Purpose, raccontando tutte le sfide che sta affrontando nel crescere quattro figli dopo il divorzio da Ye, prima noto come Kanye West, nel 2022.

Kim Kardashian si è confidata nel corso dell’ultima puntata del podcast di Jay Shetty, One Purpose, in cui ha condiviso tutti i dettagli in merito alle sfide affrontate negli ultimi mesi nei panni di madre single. L’imprenditrice statunitense, infatti, sta crescendo i quattro figli avuti dalla precedente relazione con il rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West e, nel corso dell’intervista, ha definito la maternità come l’esperienza “più gratificante” della sua vita, ma anche la più impegnativa.

“Ci sono notti in cui piango finché non mi addormento – ha esordito l’influencer 42enne – Essere madri è il lavoro più gratificante del mondo, lo è, ma non c’è niente che possa prepararti ad affrontarlo”.

News Mamme VIP Bianca Guaccero: "Sono una mamma single e una donna indipendente. Conto su di me" Con una lunga lettera condivisa su Instagram, la conduttrice ha raccontato la sua paura di sbagliare, le difficoltà di essere una madre single e l...

Ogni anno, quando festeggiamo i compleanni, scrivo delle lettere di circa 4/5 pagine a tutti i miei figli in cui descrivo alcuni aspetti dell’anno appena trascorso: chi sono diventati i loro amici, le sciocchezze che hanno detto, i loro piatti preferiti e tutte le cose che hanno fatto. Trascrivo una sorta di itinerario dell’anno passato.

“È così commovente vedere come, dal primo anno (in cui lo faccio) ad oggi, uno di loro stia già per compiere 10 anni”, ha aggiunto la stella di American Horror Story che, nel 2022, ha divorziato da Ye dopo otto anni di matrimonio in cui hanno avuto North (9 anni), Saint (7 anni), Chicago (5 anni) e Psalm (4 anni) – questi ultimi nati tramite maternità surrogata.

“Direi che essere genitori è la cosa che mi ha insegnato di più su me stessa, ed è senza dubbio la cosa più impegnativa”, ha concluso Kim Kardashian. “Non sarai mai pronto (per diventare genitore), ma lo scoprirai e ti renderà orgoglioso di te stesso, rendendoti capace di superare i tuoi limiti”.