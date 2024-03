Matthew Koma, marito di Hilary Duff, incinta del quarto figlio, si è sottoposto alla vasectomia. Ad annunciarlo è stato lo stesso dj, il quale ha documentato su Instagram il giorno dell’intervento.

“È il giorno della vasectomia!!!”, ha esordito il 36enne nelle sue storie, condividendo tutti gli step con i propri follower. Giunto nello studio del medico insieme alla moglie, il dj ha scherzato: “Ha mai lavorato su qualcosa di così piccolo prima?”. “No, in realtà non è piccolo”, ha risposto prontamente il chirurgo. Poi, Matthew Koma ha condiviso una foto di se stesso in camice: “Ho appena preso un Valium e non vedo l’ora”, ha scritto.

Infine, il selfie post-procedura: “Onestamente non è così terribile. Sicuramente è meglio che andare dal dentista. Voto 10/10, lo consiglierei”, ha ironizzato il dj. “Non avevo mai preso un farmaco in vita mia”, ha poi rivelato, spiegando come fosse “molto fatto” durante l’intervento.

La vasectomia, chiamata anche sterilizzazione maschile, è un metodo contraccettivo che evita che gli spermatozoi fuoriescano dall’organismo maschile: si effettua tramite intervento chirurgico e consiste nella sezione e legatura delle estremità dei dotti deferenti, in modo che gli spermatozoi, prodotti nei testicoli, non si uniscano al liquido seminale. Sebbene esistano procedure inverse, la reversibilità dell’intervento non è garantita.

Koma e Duff avevano annunciato di aspettare un figlio nel mese di dicembre 2023: “Bambino n. 4 in arrivo…”, avevano scritto su Instagram, a corredo di una foto tutti insieme, dove il dj si era ironicamente geolocalizzato presso una clinica di vasectomia.

I due, sposati dal dicembre 2019, sono già genitori di Banks, 5 anni, e Mae, 2. Duff, 36 anni, è anche mamma di Luca, 11 anni, avuto dall’ex marito Mike Comrie. “Adoro quando tutti sono pieni di energie e la casa è rumorosa. Non sai mai cosa capiterà nella tua giornata o cosa ti diranno i tuoi figli”, aveva detto la cantante in un’intervista con il magazine People. “Siamo nel bel mezzo di questa cosa, ed è bellissimo”.